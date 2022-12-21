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高銀中心56億沽 兩年賣平61% 呎價僅6086元 太盟伙豐樹買入

【明報專訊】即將踏入2023年之際，商廈市場新錄得罕有大金額成交。資料顯示，被接管人放盤、原屬商人潘蘇通名下高銀金融（0530）的九龍灣高銀金融國際中心，在上月下旬以56億元易手，以總樓面約92萬方呎計，呎價僅6086元，成交價相較2020年的價位143億元，大跌約87億元或61%。

明報記者 甘潔瑩

資料顯示，新買家為GOLDSTONE ASSET（HKSAR）LIMITED，其註冊董事包括太盟投資集團（PAG）董事總經理陳德柔，以及具新加坡背景的豐樹澳洲及北亞區域首席執行官WONG, MUN HOONG。

買家繳付高達2.38億元作稅款，為成交價的4.25%。

新買家付2.38億稅

據悉，太盟投資及豐樹基金各佔五成權益，而太盟投資過去亦有參與投資東九龍甲級商廈，如位於牛頭角觀塘道348號國際貿易中心，前稱豐樹中心，物業總樓面約56.9萬方呎，於2018年入伙，樓齡約4年。太盟投資2019年以近90億元全幢購入，並易名為宏利廣場。

事實上，本港爆發疫情後，不少外資積極在香港尋寶，包括全幢工廈、數據中心等，甚至購入全幢商廈；例如，今年9月新世界（0017）以30.788億元沽出長沙灣永康街商廈51%權益，予新加坡基金Ares SSG Capital Management。

學者：反映屬商廈撈底好時機

中文大學經濟系副教授莊太量分析，是次外資基金以呎價僅約6000元，購入高銀金融國際中心全幢，實在是相宜，反映目前是商廈「撈底」好時機，同時亦證明外資基金看好本港商廈市場後市。

被問及本港有機會邁向全面通關，未來會否再度吸引內地資金到港投資；莊太量認為，過去內地資金為拓展本港市場，以進取價打入本港市場，高價購地，惟欠缺人脈及發展技術，因而未能地盡其用，反觀外資購入港物業，多作收租或長線投資。

他預計，即使本港全面通關，內地資金或內房未必會在港進行房地產投資；若進行投資，也是透過房地產投資信託基金參與。

兩年前屢傳成交惟未有成事

翻查資料，高銀金融在2011年7月以34.32億元投得啟祥道商貿地，興建為一幢約92萬方呎樓面的商廈，成為高銀金融總部。近年屢傳易手，惟交易卻一波三折。2020年9月先是被接管人委託標售，當時估值120億元，惟同年10月，高銀金融公布以143億元向商人FONG Tim出售物業，兩個月後再傳物業以逾140億元易手，但最終未有成事，並再次遭接管。

到今年5月，第一太平戴維斯獲委託就物業招標，當時全幢物業市值逾100億元。

相關字詞﹕莊太量 豐樹基金 太盟投資集團 高銀金融國際中心 高銀金融

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