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2022年12月21日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
港交所：港股通擴容成吸外企王牌 若落實特專科企上市 陳翊庭料明年IPO增
冀明年落實IPO電子平台
港首11月69隻新股上市 下半年佔42隻
中金：擴容增港交所盈利 大摩籲減持
港交所瞄準北美 紐約開設辦事處
港股險守19000 成交不足千億
新冠藥獲美專利 歌禮升53%
海航9月已部署向港航注資30億 法官同意債務重組方案「切實可行」
旭輝雅居樂大折讓配股 齊急挫17%
大行指博企投資非博彩項目或加碼兩成
存保會檢討保障上限 明年次季諮詢
內地三大電訊商5G上客量加快
私隱專員公署：環聯保安符國際標準
張量抵押傳遞娛樂七成持股遭接管
用戶數據被竊 蔚來致歉
日本突上調債息上限 變相加息 市場料央行趨鷹派 圓匯急彈3.7%
日央行過去多次出其不意出招
富國銀行賠289億 與美CFPB和解
張兆聰：實體經濟吸資 A股回軟趁低買
涂國彬：央行加息未已 金價先行整固
技術取勝：歐舒丹23至25元整固待變
劉思明：普拉達納滬深港通可博反彈
周顯：滯脹下 股巿只能炒波幅
湯文亮：冒領馬會彩金 即挑戰保安系統
高銀中心56億沽 兩年賣平61% 呎價僅6086元 太盟伙豐樹買入
話你知：傲玟曾被取消預售樓花 上月重推又煞停
馬亞木沽西環舖 售3750萬帳賺9倍
瑧譽「巨無霸」雙破頂 賣3.8億呎價4.1萬
海柏匯開放式售350萬 屋苑二手新低
柏傲莊3房呎租徘徊40元
YOO 18 BONHAM每梯一伙 私隱度高
英皇般咸道豪宅項目主打大單位
劉敬華：柏瑞看好亞洲投資級別債 受惠供應減評級升美元見頂
劉思明：普拉達納滬深港通可博反彈
【明報專訊】港股先升後回，疫情放寬及中經會利好消化，獲利回吐依然較大。滬深港通擴容有望為外國企業股份帶來流動量，國際品牌普拉達（1913）料受到歡迎，可以小注吼。
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