日本突上調債息上限 變相加息 市場料央行趨鷹派 圓匯急彈3.7%

日本央行昨放寬對長期國債孳息率曲線的控制（YCC），超出彭博社所有受訪經濟學家的預期。分析認為，日本央行此前致力遏抑長期國債孳息率，間接幫助全球借貸成本保持低位，隨着最後一個堅持超級寬鬆政策的發達經濟體也接近政策正常化，對市場的衝擊才剛開始。日圓兌美元昨應聲急漲至132，較議息聲明公布前的137.16反彈超過3.7%，創4個月高位。每百日圓兌港元逼近5.9算（圖），較議息聲明公布前的5.67算顯著攀升。

投資者沽長期債 美債息升

日本10年期國債收益率則由原本的0.25厘水平，一度飈升至0.46厘，是2015年以來最高，昨晚輕微回落至0.426厘。這是日本央行去年3月將長期利率波幅上限由0.2厘提高至0.25厘後，首次擴大波幅範圍，以縮小與美國的利差，促使投資者買入日圓、沽出美元。美匯指數昨跌穿104，現貨金漲1%，升穿每盎司1800美元。投資者紛紛沽出各國長期國債，美國10年期國債孳息率升至3.7厘。

日經指數昨跌近2.5%，是10月11日以來最大跌幅，不過金融股板塊上漲。亞洲主要股市偏軟，對利率敏感的科技股下滑。美股3大指數早段下滑，市場關注日本央行政策趨緊將不利於環球股市。

日本央行行長黑田東彥強調，今次決定並非加息，也不代表放棄對孳息率曲線的控制，或退出寬鬆政策。

市場人士指出，日本核心通脹漲至40年高位，調整YCC是必然的事，只是比許多人預期在明年4月央行行長換屆後才調整早得多，這將促使日本投資者提高對美元敞口的對冲，進而推高日圓。

市場憂班資回朝令全球股債受壓

農林中金總合研究所的分析指出，日本央行明年可能無法採取這樣的舉措，因為經濟形勢必惡化。AMP Capital Investors投資策略主管Shane Oliver表示，理論上，這不是收緊政策，因為長期國債的孳息率目標仍然為零，而且日本央行表明將加大買債力度，將每月買債規模由7.3萬億日圓（約4280億港元），增至9萬億日圓（約5276億港元），但很多市場人士認為日本央行正朝向收緊政策的方向邁出一步，隨着主要央行近期釋出持續收緊政策的信號，這將不利於環球股市。

道明證券的分析報告指出，日本央行的舉措，無疑對全球債券不利，倘這是YCC結束的第一步，日圓將大幅升值，那麼日本投資者可能會開始沽出他們持有的部分未經外匯對冲的外國債券，這將更不利於美國和歐洲的長期國債。

日本是全球最大的債權國，其國內金融環境收緊，可能會引發資本回流潮。在經濟前景惡化之際，這有可能壓低資產價格，並推高全球借貸成本。瑞銀預計，投資者將減持美國、澳洲和法國的債券，發達經濟體的股市也可能下跌。

（綜合報道）

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