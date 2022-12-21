張量抵押傳遞娛樂七成持股遭接管

傳遞娛樂主業從事電影、電視劇及綜藝節目製作、發行、影院管理，以及藝人經紀業務等。該公司曾為Cinema City影院營運商，目前只保留旺角朗豪坊Cinema City並提供管理營運服務。該集團股價昨日收報7.1仙，無升跌，張量手持傳遞娛樂股權市值只餘1.3億元。

傳遞娛樂：接管人未物色買家

張量目前亦為力量發展（1277）執行董事、腦洞科技（2203）控股股東及主席。他的父親亦即富力集團（2777）聯席董事張力，近日因為捲入在加州為獲得合同而提供回扣案件而遭美國政府通緝，在11月30日於倫敦被拘捕，並要繳付1500萬英鎊，折合約1.4億港元保釋金。