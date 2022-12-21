旭輝雅居樂大折讓配股 齊急挫17%

旭輝失守配股價 收報1.11元

受配股影響，旭輝股價昨大瀉16.54%，失守配股價1.14元，收報1.11元，全日成交17.53億元；雅居樂則緊守配股價2.32元，全日跌17.44%，成交11.08億元。

2022年下半年「爛尾樓」事件爆發初期，曾是「示範房企」的旭輝、碧桂園（2007）等仍有能力配股，但自「爛尾樓」事件持續發酵，投資者信心盡失，內房無論境內外融資均「斷纜」。直至自上月內地連發「三箭」加「16招」救內房及樓市，加上窗口指導四大內銀助內房貸款償還境外債等「組合拳」後，11月內房配股活動重啟，令下半年累計12宗內房或物管的配股集資，涉及金額多達148.8億元。

昨日配股的主角之一旭輝，更是一周之間多次出手，包括公告擬標售旭輝所持有的同系物管股旭輝永升（1995）23.26%權益，其後再公布控股股東已在二級市場配售旭輝永升多達9000萬股，套現達4.37億元，再在昨日配股籌資9.46億元；雅居樂亦不遑多讓，在個多月內兩度配股。

至於作為內地重啟內房A股融資的受惠股之一的萬科（2202）（深：000002）卻選擇「棄A投H」，取道H股配股籌資，可見H股再成內房「抽水庫」。上周末萬科股東大會通過了以新股配售方式，向非關連人士發行境外上市外資股（H股）的方案。據內媒報道，對於增發選道H股而非A股，相關人士回應稱，對H股增發流程比較成熟，A股增發相對來說要求更高。