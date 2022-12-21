海航9月已部署向港航注資30億 法官同意債務重組方案「切實可行」

查冊資料顯示，Hong Kong Air Limited屬天津航空（香港）旗下公司， 於9月成立。天津航空（香港）於10月改名香港航空集團。據綜合資料顯示，公司多名董事均來自海航系內高層，包括現任海南航空控股董事長丁擁政、副董事長吳鋒、副總裁劉長青、海航國際客戶經理王煜。 此外，亦包括一名報稱居住地址在天律的董事黃帥。

公司多名董事為海航系內高層

港航債務重組方案於9月推出，分別尋求通過英國和香港法庭對其491億元債務重組，當時提及若重組條款獲75％債權人支持， 海航和未具名合資人承諾注資30億元以支付重組開支。而早於本月中旬，有關方案先後在英國和香港高等法院獲批。

本報就債務重組方案獲批和新投資者注資30億元入港航的股權分佈向港航查詢，港航未有回覆。高院判辭提及，至少有兩個飛機租賃公司債權方同意重組方案， 加上新投資者已全數注資，以及港航已如期清繳所有費用，故法庭相信方案將可切實執行，按要求批准方案。法庭又指出，港航業務因新冠疫情而重創，出現周轉不靈，去年淨債務達107億元，總債務達490億元。債權人包括銀行、航機營運出租人、機管局、貿易債權人、6.83億美元永久債券持有人等。

明報記者