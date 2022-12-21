經濟

港首11月69隻新股上市 下半年佔42隻

【明報專訊】港交所（0388）發表2022年回顧時表示，宏觀經濟及地緣政治因素令全球首次公開招股市場活動減少，但香港市場較國外其他市場仍保持韌力和穩健，首次公開招股市場的活動（IPO）於下半年呈現反彈趨勢。截至11月底，港交所共有69隻新股上市，集資額878億元，其中42隻新股於下半年上市，為上半年數目近兩倍。當中，有51隻來自新經濟行業的新股，佔期內集資額逾七成，截至昨日，再有9隻新股上市。

12月再有9隻新股上市

在互聯互通機制方面，今年7月，交易所買賣基金（ETF）首次獲納入滬深港通；香港交易所同月亦宣布將會推出「互換通」，開展香港與內地利率互換市場的互聯互通。9月，港交所宣布首次將國際公司納入港股通、滬深港通增設人民幣櫃台以及於香港推出中國國債期貨。港交所指，三項措施為香港作為風險管理中心及離岸人民幣中心奠定了重要基礎。旗下證券市場亦推出了港幣-人民幣雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制，進一步便利人民幣櫃台在香港上市、交易及結算。

歐冠昇：落實多項戰略措施

港交所續指，今年MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約成交量持續高企，美元兌人民幣（香港）期貨成交量於11月創出新高。首隻MSCI中國A50互聯互通指數期貨衍生權證亦於8月上市。

港交所行政總裁歐冠昇表示，儘管面對宏觀環境帶來的挑戰，但仍順利公布或落實了多項戰略及措施，今年在實現建設「面向未來的領先市場」的企業願景方面有重大進展，同時升級擴容互聯互通機制、推出的有關特專科技公司上市新規的諮詢及Core Climate國際碳市場上，提升香港市場的吸引力和競爭力，期待明年港交所續為市場帶來互聯互通及機會。

相關字詞﹕滬深港通 交易所買賣基金(ETF) 新股上市 回顧 歐冠昇 港交所

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