經濟

冀明年落實IPO電子平台

【明報專訊】港交所（0388）上市主管陳翊庭透露，明年《上市規則》修訂仍有不少工作，其一是跟隨國際準則制定上市公司的環境、社會及管治（ESG）披露要求框架，同時會落實IPO電子平台FINI及推進第二階段證券市場無紙化工作，並擬重新檢視創業板公司的上市要求。

降回撥上限先由特專公司尋突破

「上市規則修訂工作有三方面，一是為推動市場發展，二是優化市場質素，第三是優化上市流程。」陳翊庭稱優化市場質素的一個重頭項目，是待國際可持續發展準則理事會（ISSB）制定準則後，以此為基礎，短期內就上市公司披露要求進行諮詢。

優化上市流程方面，她稱來年工作包括明年中落實IPO電子平台FINI，將現行新股定價後5日上市（T+5）安排縮短至T+2，另港交所上周亦就擴大上市機制無紙化做諮詢。陳翊庭早在2014年為金發局撰寫本港IPO市場報告，已建議縮短現行IPO的T+5流程，她當時為維達律師事務所合伙人，仍未重返港交所主管上市工作。該份報告亦建議檢視對上市公司須設有向散戶售股的公開發售部分，並設回撥機制，當公開發售錄高倍數超購時回撥至高達全球發售50%的規定，認為不利機構投資者參與定價。

陳翊庭表示對於公開發售的回撥規定及基石投資者安排，在《上市規則》18C特專科企的諮詢文件中尋求突破，首次提出調整。「特專公司未有收入，不能以傳統方法估值，不能以市盈率及市銷率量度……應給予專業機構投資者更大話語權，因他們有更多資源做價值發掘。」諮詢文件建議特專科企IPO最少50%分配予專業機構投資者，公開發售則由10%降至5%，高倍數超購下回撥上限由50%降至20%。

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