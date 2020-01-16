經濟

港交所：港股通擴容成吸外企王牌 若落實特專科企上市 陳翊庭料明年IPO增

【明報專訊】中證監與香港證監會周一發表聯合公布，同意擴大兩地股票互聯互通範圍，並確認來港主要上市外國公司可納入港股通。港交所（0388）上市主管陳翊庭認為，有望納入港股通吸納內地投資者巨資，是吸引外國公司來港上市的一張王牌。她並期望，近期港股市場氣氛改善，加上修訂《上市規則》引入「特專科技公司」諮詢後若落實，明年IPO數目及集資額均有望提升。

明報記者 劉德斌

陳翊庭昨接受本報專訪稱，外國公司敲定納入港股通，是一項重大突破及有正面影響。「不同交易所有着不同競爭力，但外國公司上市後有望吸納國內投資群體，這卻是香港獨特的，其他國際交易所不可能有此渠道，這張就是王牌（trump card）。」她相信對於在國內已有消費者及顧客的外國公司而言，來港上市本來就可推廣企業知名度，再加上有望納入港股通是加添一項利好。

近期港IPO升溫 全球少見

財政司長陳茂波10月底出訪中東曾稱，與港交所高層已接觸沙特國營石油企業沙特阿美，邀請其來港上市。被問及與沙特阿美的磋商如何時，陳翊庭強調她負責上市監管範疇，主要工作是優化規則，早前已簡化來自不同司法管轄區外國公司的申請上市流程，只要符合數項核心投資者保障要求，無論公司是在香港還是在哪裏註冊，上市流程基本相同。

港股IPO市場今年大幅萎縮，港交所昨公布截至11月底統計顯示，集資額減至不足107億美元，連續第二年全球集資額排名跌出三甲。陳翊庭指今年全球IPO首兩位由上海及深圳佔據，第三、四、五位是韓國、港交所及納斯達克交易所（若計及SPAC上市）之爭。她補充，截至昨日今年IPO數目已有78家，年底前排隊上市新股還有約10家，數目並不算少。「過去一個星期，幾乎每日都有兩、三家IPO上市，在全球市場屬少見的。」她強調IPO全球排名只是其中一個指標，最重要是香港市場面對逆境展示的韌力。

展望明年IPO市場前景，陳翊庭指剛完成的《上市規則》18C有關特專科技公司上市規定的市場諮詢，市場反應熱烈，提交意見的還包括多家估計有意上市的特專科技公司。若明年初決定落實特專科技公司上市安排，加上內地近日放寬防疫，消費股復蘇較快，亦可成為另一新股上市板塊，有望帶動明年IPO數目及集資額一併提高。

待市况改善 中概股可速集資

今年最少有10隻中概股來港上市，包括明日首掛的看準科技（BOSS直聘）（2076）在內，當中5家未有集資安排僅以介紹形式上市。陳翊庭則認為中概股以介紹形式上市並非壞事，港股二手市場再融資能力甚強，待上市禁售期過後只要市况改善，隨時可閃電式配股集資。

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