石門工廈2.8萬呎樓面 獲物流公司45萬承租

張氏續稱，偉達中心以貨倉及附屬性寫字樓為主，該廈大部分業權由豐樹基金持有，連同今次租賃成交，今年度該廈共錄得18宗租賃個案，面積介乎約120至28,232方呎，呎租由12至17元不等，視乎不同樓層及面積而定；另個別則為分拆出租單位，成交呎租相對較高，個別達30元。

張又指，隨着屯馬線開通，沙田石門區交通愈見完善及快捷，吸引不少中小企進駐外，個別大型機構亦有意進駐擴展業務；同時由於石門區商業氣氛漸見濃厚，亦吸引不少用家轉租為買作長線投資，預料區內工商物業租務及買賣交投將會更見暢旺。

香港商業中心中層1380萬放售

美聯商業營業董事馬喜明表示，該行獲業主委託代理西區干諾道188號香港商業中心中層12室放售，單位面積約1192方呎，意向價約1380萬元，呎價約1.16萬元。馬又指，香港商業中心早前已進行大廈維修工程，日後更添價值。馬氏指，現時全幢只有兩個同類型單位放盤，大部分以自用為主，故相信很快可獲投資者垂青。