會德豐明年賣樓目標逾百億涉2000伙

黃光耀透露，部署明年推出的主要新盤，包括藍田KOKO HILLS第3A期、灣仔春園街精品式項目、將軍澳日出康城第12期，以及與中海外（0688）、恒地（0012）和新世界（0017）合作的啟德跑道區承豐道19號項目，涉單位總數勢逾2000伙。

MONACO等首開現樓示位

至於同系啟德MONACO、GRANDE MONACO，近日開始收樓，昨向傳媒展示住客會所及2個現樓單位，包括低座D座3樓及5樓連天台A室特色戶，實用1543方呎，4房連工作間間隔及連天台552方呎；另一連家俬裝修單位，為2A座25樓B室，實用678方呎，原則屬3房連儲物室間隔。

澐璟單日沽4伙套逾2.74億

綜合市場資訊，本月至今整體新盤成交只錄約135宗，但不乏高價成交。華潤置地（海外）與保利置業（0119）合作、樓花期長約2年的啟德跑道區澐璟，連錄4宗成交、單日吸金逾2.74億元，相關買家均採720日成交期；其中實用2088方呎第1座9樓A室、向維港海景4房戶，成交價8402.56萬元，實呎40,242元，成交價再創澐璟新高。

此外，澐璟實用1870方呎第1座12樓B室、同屬向維港海景4房戶，連雙車位以8173.6萬元售出，實呎43,709元，呎價料為跑道區一手新盤新高。澐璟上月推出至今累沽18伙，估計套現逾7.4億元。

保利同系與尚嘉合作的油塘朗譽，亦以467.39萬元售出第1座25樓B室，實用261方呎開放式戶，實呎17,908元。

信置（0083）觀塘凱滙亦錄2宗特色戶成交，其中第5座51樓F室，實用610方呎，2房連儲物室間隔連天台，成交價1299.3萬元，實呎2.13萬元。另恒地大角嘴利奧坊‧壹隅，加推8伙於周五發售，包括1伙2房戶、2伙1房戶、5伙開放式戶，實用206至383方呎，維持最高8%折扣，折實價485.4萬元起。