世邦魏理仕：港人傾向買樓多於租樓

34至41歲受訪者 七成擬置業

調查顯示，港人傾向買樓多於租樓，72%介乎34至41歲的受訪港人打算置業；而42至57歲的受訪港人中，則有64%有意置業。另外，有近四成受訪者希望搬到更鄰近核心地區的地方。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，與全球和亞太地區的受訪者相比，港人選擇居住地方時，會更加考慮居住地是否屬於速遞及食物外送服務範圍，以及家中是否有專門為工作而設的空間。

雖然港人較過往關心居家工作環境，但實際上仍有45%的受訪港人完全在辦公室工作，高於全球（38%）及亞太區（39%）的水平，只有19%受訪港人熱衷於在辦公室全職工作。世邦魏理仕香港工作場所策略部主管蘇楚雯稱，靈活工作模式將成為一種持續趨勢，約七成受訪港人希望工作場所有與身心健康相關的設施，建議僱主積極應對相關需求，以吸引員工到辦公室工作。至於零售方面，香港消費者更傾向於實體店舖購物，66%受訪港人表示，日常生活超過一半的消費在實體零售店進行。隨着防疫措施放寬，有約一半的受訪港人打算減少網上購物，並增加到實體店消費。