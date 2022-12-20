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周顯 投資二三事

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周顯：大股東沽貨須搵個理由

【明報專訊】我永遠記得股壇醫生說過的一句名句：「你說你好叻炒股票，你一生人最多一次沽過幾多錢股票？一千萬，兩千萬，三千萬？你有沒有沽過一億元、五億元、十億元？」

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