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2022年12月20日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
港股通納市值逾50億外企 北水可買 互聯互通擴容 外資北上買A股選擇大增
港股倒跌97點 疫苗航運股回吐
美高梅獲批賭枱增36%成贏家 澳門落實分配6000桌數目 金沙只略減
話你知：非博彩花心思 開發老舊旅遊點取高分
達勢煞停上市 退回股款
陳德霖旗下圓幣錢包獲SVF牌
曾覬覦TVB投資者：連年虧損 憂供股 周藝強稱仍持少於5%股權 沒改善或召開SGM
TVB擬南沙建基地 周：投資恐巨大
大快活擬明年底推較高檔品牌
中央財辦：明年側重解決房企負債
許家印押恒大物業 7億股遭斬倉
日本或調整超寬鬆貨幣政策 央行行長候選人倡調高長期利率目標
歐盟指控Facebook 分類廣告疑涉壟斷
蘋果減依賴中國 產能擬加碼轉移印越
張兆聰：乳業股澳亞街貨少 有條件炒上
劉宇亮：受惠國策兼解封 新灃看俏
梁天卓：中國足球失敗之謎
Tesla拓虛擬電廠 傳美國得州試推
技術取勝：阿里巴巴上望98元阻力
何民傑：須縮政府開支以符基本法規定
劉思明：國策有利汽車經銷股 中升可留意
周顯：大股東沽貨須搵個理由
湯文亮：蝕錢做定存的人才會發達
御金‧國峰銀主盤10年僅升值5% 1房戶售726萬 4房戶10年反帳賺19%
青衣二手交投旺 本月暫錄57宗升1.3倍
世邦魏理仕：港人傾向買樓多於租樓
會德豐明年賣樓目標逾百億涉2000伙
石門工廈2.8萬呎樓面 獲物流公司45萬承租
技術取勝：阿里巴巴上望98元阻力
【明報專訊】中教中線11元沽壓大（圖）
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