大快活擬明年底推較高檔品牌

明年開店料多於今年

集團行政總裁羅輝承表示，疫情期間晚市堂食影響較大，大快活業務復蘇較快，不過「一碗肉燥」等特色餐廳仍處於虧損。他透露，明年第四季或年底將推出定位較高檔的新品牌，餐種與大快活現有餐廳不一樣，品牌將位於新商場，屆時會與商場一同開業。他續稱，正在規劃明年開店的計劃，相信明年開店數量會多於今年，屆時將聘請更多人手，惟現時請人亦面對一定挑戰。

將加強ESG及電子化發展

羅輝承指出，疫情最高峰時部分分店的外賣佔比高達五成，現時回落至普遍佔三成，相信外賣將會不斷擴大比例。

展望未來，羅輝承表示，希望繼續成為消費者最愛的快餐品牌，有見及現時新一代顧客更加「Smart（聰明）」，今年10月已推出全新的「大快活App」，會員可通過應用程式預先下單及付款，大快活亦會加強ESG及電子化的發展，包括在應用程式內設有「走塑齊齊捐」活動，只要下單時選擇「外賣走塑」，累積八次就可轉化成捐贈一個飯盒，大快活亦會額外多捐一個飯盒。