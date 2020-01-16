曾覬覦TVB投資者：連年虧損 憂供股 周藝強稱仍持少於5%股權 沒改善或召開SGM

明報記者 陳偉燊

本報曾經致電TVB，就周藝強的表態作進一步查詢，該公司發言人表示：「不便回應」。TVB的股價昨日收報3.66元，升近0.3%。該公司的股價自2017年2月中的高位35.2元，至昨日止累計跌幅高達89.6%。

每股逾30元入貨 損失慘重

周藝強表示，最近他從美國返港，有留意到TVB非執行董事黎瑞剛兼主要股東Young Lion的話事人，在接受媒體訪問過程中，曾經提及傳奇影業，並質疑他們「何德何能配得起TVB這品牌」。他反指：「（自己）一直是TVB小股東，入貨價是30至40元，最高峰時曾持股3億元，TVB近年連年虧損兼股價大跌，損失慘重。」他說，相比過往已故榮譽主席邵逸夫每天上班坐鎮，據他所知，黎瑞剛在一年半載才返港一次。他認為，若只靠聽TVB主席許濤匯報難以掌握公司問題，他反問黎瑞剛對目前TVB陷入困局又「何德何能」去解決。

最近TVB大搞電商生意，收購電商公司「士多」，周藝強稱，雖然這令TVB的電商收入大增，但是該業務的虧損按年遞增，到2021年度虧損更達9200萬元。對於黎瑞剛批評TVB「Under investment」（嚴重缺乏投資），周藝強指，TVB在黎瑞剛接手時手持現金近30億元，年賺10多億元，連同發債近30億元入帳，資金充裕並可用於投資本業，最終用資金回購股份不遂，轉而投資星美債券損手，至今背上負債約20億元，情况已令他擔心。

近期股價回升 指或其他人掃貨

隨着TVB將來進一步投資，周藝強認為TVB財務狀况不及以往，令他擔心TVB最終要股東供股。他指出，近期TVB股價上升與他無關，但不排除有其他人在市場掃貨。

他不諱言，若TVB的情况持續沒改善，不排除以基金名義，聯同其他志同道合的股東聯手召開股東特別大會問責，冀TVB及黎瑞剛作出交代。他期望可引入具經驗及名望的團隊參與管理TVB，幫助公司在未來一、兩年扭虧重新上路，最終保得住TVB這個香港品牌。