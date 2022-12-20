話你知：非博彩花心思 開發老舊旅遊點取高分

澳門政府：非博彩佔分達50%

據負責評審賭牌競投資格的澳門行政法務司司長張永春，在剛過去的周六舉行之記者會所言，非博彩佔計分達50%比重，當綜合博企在澳門發展的經驗、規模、投資額及經營效益去計算，得出最終排名。

若然有博企在博彩的規模大些，當局便想看有關博企會否在非博彩元素投資多些。美高梅在非博企元素的投入，重點在將文化藝術產業化發展，甚至走出綜合度假區，去開發過往老舊的旅遊景點，如媽閣及黑沙海灘等資源，正為其取得高分，爭取本錢。

以美高梅中場枱業務在2019年疫情前錄得贏額達149.38億元計，若將來博彩業務及新賭枱重點轉向中場發展，將來若澳門旅遊業復常，新增逾三成多的賭枱，生產力亦望同步上升。另因為賭枱數目增多，會易於調配及提升效率，因此一般預期會進一步拉高中場收益。