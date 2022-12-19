富二代積極參與慈善事業

所有受訪者中，23%家族表示下一代有積極參與「慈善事業」，繼「策略及規劃」（44%）和「財務」（36%）業務部門後，成為第三大最常見職能。調查還發現，相比家族企業的第一代（21%），其第二代及第三代（29%）參與慈善事業比例更高。

內地富豪家族重點捐助長者

對於設有基金會或慈善基金的家族，教育是首要慈善目標，匯豐信託於2022年5月至2022年7月期間進行網上問卷調查，32%受訪者表示來年將關注這方面。地區方面，東盟受訪者（27%）強調人道主義援助或緊急應變是其慈善事業最迫切的重點，反映該區在適應惡劣氣候方面挑戰重重。大中華區方面，「長者支援」（23%）是第二多受訪者提及的重點領域，這呼應中國內地人口老化的需求日益增加。到2050年時，預計中國內地人口中達三分之一年屆60歲或以上，而香港人口到2041年時，則預計有接近三分之一達65歲或以上。

匯豐環球私人銀行信託管理環球主管翁秉倫表示：「我們正見證大規模財富跨代轉移，以傳承計劃作為過程的核心。從對慈善日益關注，到利用各種方式裝備下一代，各家族今天的決策將對我們的未來產生持久影響。我們最近的客戶調查反映他們的關注重點，以及對企業所有權及職務繼承的預期。」到2030年，淨資產達500萬美元或以上的富裕人士及其家庭，預計將跨代轉移總計18.3萬億美元財富，其中亞洲佔2.5萬億美元。有鑑於此，調查結果不令人意外，全球85%家族已在預備下一代接管業務。地區方面，大中華區（90%）及東盟（86%）的準備率較高，反映亞洲家族有強烈意願推行傳承計劃。

亞洲下一代在慈善經驗方面領先，大中華區及東盟分別有30%及27%受訪者讓下一代參與慈善事業，其他調查地區有關比例僅為9%。隨着業務傳承，亞洲家族在這方面的參與及影響或會相對更大。其中，大中華區的第二代及第三代家族企業尤其重視下一代參與慈善事業（46%）。匯豐環球私人銀行亞太區慈善服務與諮詢主管陳美瑩評論指：「亞洲家族正以驚人速度參與慈善事業，並開創新方法應對本地及區內的需求。今天慈善家對其捐贈善款抱有宏大願景，從事慈善活動的方式與過去世代截然不同。他們重視策略性捐贈，樂於積極參與，進一步發揮資源的影響力。」

超過一半受訪者正為繼承人提供金融及商業基礎知識培訓，冠絕所有受訪地區。55%東盟家族及40%大中華區家族正安排下一代到外地接受訓練、教育及就業，凸顯外地經驗對其公司未來的價值，而其他地區略低於三分之一受訪者正採用同類方法。

訂立遺囑須留意手續

富豪當然可以將財富用基金或信託承存下去，但普通市民也可以自行訂立遺囑，但事先諮詢律師是最穩妥的做法。因為當閣下去世後，可能有人會質疑遺囑的有效性，遺產受益人因而需要證明閣下在草擬及簽署遺囑時的意願，以及簽訂遺囑時的精神狀况

如果市民有意準備自己的遺囑，應要依從手續（主要受《遺囑條例》（香港法例第30章）第5條及第10條所規管），遺囑須由立遺囑人簽署，或於立遺囑人在場及指示下由另一人代簽（除非有特別原因，例如立遺囑人無力簽署，否則不應採用此簽署方式），在遺囑文件要有立遺囑人的簽名及見證人的簽名，應置於遺囑的末端；在簽署遺囑前，須寫上日期；同時，立遺囑人須在兩名年滿18歲的見證人同時在場下簽署遺囑，該兩名見證人亦須於立遺囑人面前在遺囑上簽署；及見證人及其配偶不可是遺囑列明的受益人，否則該受益人將不能獲取有關遺產。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]