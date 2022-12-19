經濟
二手放大鏡

香港地產

將中本月呎價重返近1.5萬

【明報專訊】將軍澳兩大基建項目將藍隧道、跨灣連接路通車，勢令將軍澳對外交通更便利外，亦帶動該區二手交投。綜合市場資訊，將軍澳區12月份首兩星期計，累積錄約143宗二手成交，對比上月同期91宗交投，按月上升57%；至於區內指標屋苑將軍澳中心，12月平均成交實呎約14871元，比11月微升約1%。

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心早前單日連錄3宗二手成交，其中第7座高層H室交投，屬實用面積547方呎3房間隔，望市景及山景為主，新近以783萬元成交，實呎14314元；原業主2007年8月以278萬元購入，持貨15年，現帳面獲利505萬元離場，單位期內升值逾1.8倍。

此外，毗鄰港鐵調景嶺站的城中駅，新錄第10座高層C室易手，屬實用面積731方呎3房連套間隔，望市景及翠綠山景，新近以1030萬元易手，實呎14090元；原業主2007年12月以430萬元購入，持貨15年，帳面獲利600萬元或1.4倍。

城中駅3房15年帳賺1.4倍

其他地區方面，美聯物業高級分區營業經理李錦榮表示，東涌東環第2B座中低層3室，實用面積479方呎2房間隔，原業主屬外籍人士，因決定離港回國，累積減價100萬元或約14%，以620萬元易手，實呎12944元，買家為新香港人，並以首置名義入市。

原業主2015年607.3萬元購入，持貨約7年，帳面獲利12.7萬元，惟連使費後，料實蝕約18萬元或約3%。

新香港人首置名義620萬購東環2房

中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣老牌屋苑麗城花園1期第1座高層A室，實用面積644方呎，原則3房間隔、現改為2房，原業主累減220萬元或26%後，以620萬元易手，實呎9627元，重返2017年屋苑同類單位價位；原業主2012年10月以450萬元購入，帳面獲利170萬元或約38%。

現崇山4房易手料實蝕近三成

至於市區，利嘉閣高級市務經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山第2座中層D室，實用面積963方呎4房1套連儲物室間隔，望公園景，原業主早前以購入價2000萬元平手放售，及後累減450萬或約22.5%，以1550萬元沽出，實呎16096元；原業主2018年2000萬元購入，持貨約4年，帳面蝕450萬元或約22.5%，若連使費計估計需實蝕逾560.5萬元或28%。

明報記者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

港搶推虛幣ETF 冀吸星韓台資金 羅博仁：比特幣以太幣期貨 風險可控
港搶推虛幣ETF 冀吸星韓台資金 羅博仁：比特幣以太幣期貨 風險可控
ETF產品交投更活躍 年複合增21%
ETF產品交投更活躍 年複合增21%
內地三大運動股 靠併購海外品牌攻港
內地三大運動股 靠併購海外品牌攻港
財政預算諮詢 指派糖推動經濟慎平衡
財政預算諮詢 指派糖推動經濟慎平衡
北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售
北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售
科技園伙上海醫藥支援生科初創
科技園伙上海醫藥支援生科初創
瑞聯銀行王勇：國策谷消費 電動車板塊尋寶
瑞聯銀行王勇：國策谷消費 電動車板塊尋寶
富達廖婉菁：收入料復蘇 看好濠賭債
富達廖婉菁：收入料復蘇 看好濠賭債
星空華文《好聲音》吸金力降 疫情影響廣告收益 明截認購籌4.8億
星空華文《好聲音》吸金力降 疫情影響廣告收益 明截認購籌4.8億
捲兩宗訴訟被索1.4億
捲兩宗訴訟被索1.4億
保誠香港強化保險外服務 CEO冀年度保費等值銷售額重上頭三位
保誠香港強化保險外服務 CEO冀年度保費等值銷售額重上頭三位
隨時迎通關 不再偏重內地客
隨時迎通關 不再偏重內地客
賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠
賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠
華南城再賣產予大股東 套50億人幣
華南城再賣產予大股東 套50億人幣
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
屋苑管理公司：較屬意集運模式
屋苑管理公司：較屬意集運模式
鄺翠玲：員工醫保恐不足 或須自行加購
鄺翠玲：員工醫保恐不足 或須自行加購
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：內地完善養老金 友邦購26939
金子：內地完善養老金 友邦購26939
張兆聰：國策轉撐平台經濟 科指有亮點
張兆聰：國策轉撐平台經濟 科指有亮點
張兆聰：自動駕駛概念股博中長線升
張兆聰：自動駕駛概念股博中長線升
伍禮賢：深高速經營好轉 股息率高
伍禮賢：深高速經營好轉 股息率高
潘啓才：Prenetics購行動基因 強強聯手
潘啓才：Prenetics購行動基因 強強聯手
王良享：利率明年料見頂 港樓價見底
王良享：利率明年料見頂 港樓價見底
謝偉銓：借鑑港鐵模式 紓巴士小輪營運壓力
謝偉銓：借鑑港鐵模式 紓巴士小輪營運壓力
沈永年：去內地醫院體檢價廉效率高
沈永年：去內地醫院體檢價廉效率高
陸振輝：退休人士的性價比最高投資
陸振輝：退休人士的性價比最高投資
林嘉文：明年外匯前瞻 美元中線看淡
林嘉文：明年外匯前瞻 美元中線看淡
溫傑：2023年九大焦點股
溫傑：2023年九大焦點股
陳大為：儲局寧要小型衰退 也不要惡性通脹
陳大為：儲局寧要小型衰退 也不要惡性通脹
陸振球：衰退或逼近 買債勝買股
陸振球：衰退或逼近 買債勝買股
林少陽：2023投資展望 內需股冀走出陰霾
林少陽：2023投資展望 內需股冀走出陰霾
技術取勝：香港小輪處上升軌
技術取勝：香港小輪處上升軌
李聲揚：人口流動拖累港樓下跌
李聲揚：人口流動拖累港樓下跌
蔡金強：中央會議：促經濟 = 地產+消費
蔡金強：中央會議：促經濟 = 地產+消費
徐家健：NMN之父稱「不老藥」是藥物非食物
徐家健：NMN之父稱「不老藥」是藥物非食物
艾雲豪：印度上市企業疫下跑贏中資有因
艾雲豪：印度上市企業疫下跑贏中資有因
李順威：儲局決策非無迹可尋
李順威：儲局決策非無迹可尋
劉思明：港股亢奮已過 專注能見度高主題
劉思明：港股亢奮已過 專注能見度高主題
何啟聰：大市成交減 港交所熊65389
何啟聰：大市成交減 港交所熊65389
瑞銀亞洲：剔出黑名單 藥明牛58220
瑞銀亞洲：剔出黑名單 藥明牛58220
摩根大通亞洲：考驗支持位 納指沽10501
摩根大通亞洲：考驗支持位 納指沽10501
周顯：歐洲不敢採土耳其經濟學
周顯：歐洲不敢採土耳其經濟學
王弼：經濟未夠差 儲局難搬龍門
王弼：經濟未夠差 儲局難搬龍門
曾淵滄：越秀地產賺息又賺價之選
曾淵滄：越秀地產賺息又賺價之選
湯文亮：香港應搶英國醫護人才
湯文亮：香港應搶英國醫護人才
陳永傑：宜撤辣招 搶救樓市
陳永傑：宜撤辣招 搶救樓市
廖偉強：寬控邁通關 樓市釀反彈
廖偉強：寬控邁通關 樓市釀反彈
布少明：股市回勇 樓市現轉機
布少明：股市回勇 樓市現轉機
馬泰陽：樓市明年料現小陽春
馬泰陽：樓市明年料現小陽春
資策明年擬推5盤共1100伙 憧憬通關在即 方文彬：集團踏入豐收年
資策明年擬推5盤共1100伙 憧憬通關在即 方文彬：集團踏入豐收年
嘉咸街商廈項目最快後年推
嘉咸街商廈項目最快後年推
加息後首周末 十大屋苑6成交個半月低
加息後首周末 十大屋苑6成交個半月低
譚伯榮3850萬沽柏傲山 8年實蝕310萬
譚伯榮3850萬沽柏傲山 8年實蝕310萬
MIAMI QUAY I建期付款增1%優惠
MIAMI QUAY I建期付款增1%優惠
新地15商場聖誕生意額料升兩成
新地15商場聖誕生意額料升兩成
PARK YOHO Bologna擁錦田山河靚景
PARK YOHO Bologna擁錦田山河靚景
富二代積極參與慈善事業
富二代積極參與慈善事業