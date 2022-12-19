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資策明年擬推5盤共1100伙 憧憬通關在即 方文彬：集團踏入豐收年

【明報專訊】市場憧憬明年香港與內地全面通關帶動樓市復蘇，中小型發展商資本策略（0497）部署明年推出5個新盤項目，共涉及約1100伙（見表），不論項目及伙數均較以往大增。資本策略地產執行董事方文彬接受本報專訪時表示，集團明年勢踏入豐收年，除集團一直集中發展的超級豪宅外，亦涵蓋兩個提供中小型住宅單位的新盤。

明報記者 容婌維

資策今年售樓套現約31.3億元，主要為超級豪宅，涉及伙數不多，包括與泛海（0129）等合作的渣甸山皇第，以及與英皇國際（0163）、中渝置地（1224）合作的南區壽臣山15號等項目。方文彬預計，明年通關後物業交投量將顯著回升，惟實際樓價走勢則需視乎美國加息步伐，若美息升勢未見放緩，整體樓價大升機會不大，預計中小型單位樓價持平，豪宅市場則料有雙位數字反彈。對於有意見認為「通關不等於通錢」，方認為資金流入本港只是時間問題，直言「個人嚟咗冇理由一蚊都唔帶嚟」。

佐敦諾富特酒店重建 提供300伙

以往集中發展豪宅的資策，明年將推出兩個提供中小型住宅單位的項目，包括獨資發展的佐敦諾富特酒店商住重建項目，提供近300伙，實用面積約200至800方呎，料涵蓋1房至3房戶型，主打2房單位，預計關鍵日期為2025年第四季，發展商現部署明年次季推出。至於與信置（0083）合作的港鐵油塘站通風樓項目，涉792伙，目前正待批預售，預計關鍵日期2025年9月底。

至於粉錦公路華第，早於去年11月公布樓書，惟至今仍未公布銷售安排。方文彬表示，項目至今收到逾200宗查詢，預計明年臨近通關時推售。華第設5座獨立洋房，各幢洋房實用面積介乎5809至6940方呎，各連878至1563方呎平台、及2348至5320方呎花園，每座洋房各連2個車位。

白加道洋房矚目 意向價料「10位數」起跳

集團旗下超級豪宅項目均位處港島傳統豪宅區，當中最矚目為山頂白加道45號獨立屋，地盤面積約7761方呎，料設1座樓高4層的獨立屋，實用面積約4700方呎。方稱，上述項目屬市場上唯一連獨立門牌超級豪宅供應，山頂區其他項目均未能成為準確參考指標，意向價料以「10位數」起跳，有機會參考阿里巴巴創辦人馬雲2015年購入白加道豪宅的成交價。翻查資料，馬雲當時斥15億元購入白加道22號，實用呎價高達15萬元。

此外，資策、泛海及德祥地產（0199）合作發展、位處西半山寶珊道23號的住宅項目已屆現樓，預計明年推出。項目設有16伙分層單位，標準戶實用面積3700至4200方呎，涵蓋4房至5房戶型，面積最大的特色戶更達7000方呎。

（發展商專訪）

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