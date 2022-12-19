經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：樓市明年料現小陽春

【明報專訊】美國通脹回落，聯儲局一如市場預期加息0.5厘，令聯邦基金目標利率提高至4.25厘至4.5厘，為2007年以來最高水平。美國今年內第7次加息，累加4.25厘。是次美國加息幅度合乎市場預期，聯儲局亦暗示明年利率中值由4.6厘上調至5.1厘，意味明年春季或許再一步減慢加息步伐，加息周期有望明年見頂。本港有大型銀行即時上調最優惠利率0.25厘，年利率由5.375厘調高至5.625厘，年內累計加息3次達0.625厘，對比美國的加息步伐，港銀跟加的幅度較細，而且速度較慢。

受疫情及加息等利淡因素影響，今年樓市下跌已成定局，由年初至今樓價已回落近14%，但樓價回落並沒有刺激成交量上升，據土地註冊處資料顯示，2022年（截至12月14日）錄35484宗二手住宅註冊，較2021年的60332宗減少約41.2%；料2022年全年二手住宅註冊量勢跌穿4萬宗，自1996年有紀錄新低。一手市場方面，12月屬傳統淡季，有不少發展高亦選揀提早放假，發展商的推盤步伐亦見放慢，預計今年第四季一手的成交量錄約800宗，對比今年首季，當時政府採取嚴格防疫措施，一手成交量僅錄得960宗，為2013年一手銷售條例後季度新低。

不過，筆者認為，隨着疫情逐步放緩，政府日前進一步為防疫措施鬆綁，並積極推進明年初與內地恢復通關，逐步邁向復常；另外，雖然息口上升，令業主置業成本上升，但今年至今樓價已回落超過一成，加上供樓全期利息較跌市前明顯減少，入市成本降低不少；倘若明年初落實通關，屆時北水重臨，能有效提振社會經濟外，更有望能為樓市帶來新資金，刺激整體氣氛，再現小陽春。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

上 / 下一篇新聞

港搶推虛幣ETF 冀吸星韓台資金 羅博仁：比特幣以太幣期貨 風險可控
港搶推虛幣ETF 冀吸星韓台資金 羅博仁：比特幣以太幣期貨 風險可控
ETF產品交投更活躍 年複合增21%
ETF產品交投更活躍 年複合增21%
內地三大運動股 靠併購海外品牌攻港
內地三大運動股 靠併購海外品牌攻港
財政預算諮詢 指派糖推動經濟慎平衡
財政預算諮詢 指派糖推動經濟慎平衡
北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售
北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售
科技園伙上海醫藥支援生科初創
科技園伙上海醫藥支援生科初創
瑞聯銀行王勇：國策谷消費 電動車板塊尋寶
瑞聯銀行王勇：國策谷消費 電動車板塊尋寶
富達廖婉菁：收入料復蘇 看好濠賭債
富達廖婉菁：收入料復蘇 看好濠賭債
星空華文《好聲音》吸金力降 疫情影響廣告收益 明截認購籌4.8億
星空華文《好聲音》吸金力降 疫情影響廣告收益 明截認購籌4.8億
捲兩宗訴訟被索1.4億
捲兩宗訴訟被索1.4億
保誠香港強化保險外服務 CEO冀年度保費等值銷售額重上頭三位
保誠香港強化保險外服務 CEO冀年度保費等值銷售額重上頭三位
隨時迎通關 不再偏重內地客
隨時迎通關 不再偏重內地客
賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠
賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠
華南城再賣產予大股東 套50億人幣
華南城再賣產予大股東 套50億人幣
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
屋苑管理公司：較屬意集運模式
屋苑管理公司：較屬意集運模式
鄺翠玲：員工醫保恐不足 或須自行加購
鄺翠玲：員工醫保恐不足 或須自行加購
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：內地完善養老金 友邦購26939
金子：內地完善養老金 友邦購26939
張兆聰：國策轉撐平台經濟 科指有亮點
張兆聰：國策轉撐平台經濟 科指有亮點
張兆聰：自動駕駛概念股博中長線升
張兆聰：自動駕駛概念股博中長線升
伍禮賢：深高速經營好轉 股息率高
伍禮賢：深高速經營好轉 股息率高
潘啓才：Prenetics購行動基因 強強聯手
潘啓才：Prenetics購行動基因 強強聯手
王良享：利率明年料見頂 港樓價見底
王良享：利率明年料見頂 港樓價見底
謝偉銓：借鑑港鐵模式 紓巴士小輪營運壓力
謝偉銓：借鑑港鐵模式 紓巴士小輪營運壓力
沈永年：去內地醫院體檢價廉效率高
沈永年：去內地醫院體檢價廉效率高
陸振輝：退休人士的性價比最高投資
陸振輝：退休人士的性價比最高投資
林嘉文：明年外匯前瞻 美元中線看淡
林嘉文：明年外匯前瞻 美元中線看淡
溫傑：2023年九大焦點股
溫傑：2023年九大焦點股
陳大為：儲局寧要小型衰退 也不要惡性通脹
陳大為：儲局寧要小型衰退 也不要惡性通脹
陸振球：衰退或逼近 買債勝買股
陸振球：衰退或逼近 買債勝買股
林少陽：2023投資展望 內需股冀走出陰霾
林少陽：2023投資展望 內需股冀走出陰霾
技術取勝：香港小輪處上升軌
技術取勝：香港小輪處上升軌
李聲揚：人口流動拖累港樓下跌
李聲揚：人口流動拖累港樓下跌
蔡金強：中央會議：促經濟 = 地產+消費
蔡金強：中央會議：促經濟 = 地產+消費
徐家健：NMN之父稱「不老藥」是藥物非食物
徐家健：NMN之父稱「不老藥」是藥物非食物
艾雲豪：印度上市企業疫下跑贏中資有因
艾雲豪：印度上市企業疫下跑贏中資有因
李順威：儲局決策非無迹可尋
李順威：儲局決策非無迹可尋
劉思明：港股亢奮已過 專注能見度高主題
劉思明：港股亢奮已過 專注能見度高主題
何啟聰：大市成交減 港交所熊65389
何啟聰：大市成交減 港交所熊65389
瑞銀亞洲：剔出黑名單 藥明牛58220
瑞銀亞洲：剔出黑名單 藥明牛58220
摩根大通亞洲：考驗支持位 納指沽10501
摩根大通亞洲：考驗支持位 納指沽10501
周顯：歐洲不敢採土耳其經濟學
周顯：歐洲不敢採土耳其經濟學
王弼：經濟未夠差 儲局難搬龍門
王弼：經濟未夠差 儲局難搬龍門
曾淵滄：越秀地產賺息又賺價之選
曾淵滄：越秀地產賺息又賺價之選
湯文亮：香港應搶英國醫護人才
湯文亮：香港應搶英國醫護人才
陳永傑：宜撤辣招 搶救樓市
陳永傑：宜撤辣招 搶救樓市
廖偉強：寬控邁通關 樓市釀反彈
廖偉強：寬控邁通關 樓市釀反彈
布少明：股市回勇 樓市現轉機
布少明：股市回勇 樓市現轉機
資策明年擬推5盤共1100伙 憧憬通關在即 方文彬：集團踏入豐收年
資策明年擬推5盤共1100伙 憧憬通關在即 方文彬：集團踏入豐收年
嘉咸街商廈項目最快後年推
嘉咸街商廈項目最快後年推
加息後首周末 十大屋苑6成交個半月低
加息後首周末 十大屋苑6成交個半月低
譚伯榮3850萬沽柏傲山 8年實蝕310萬
譚伯榮3850萬沽柏傲山 8年實蝕310萬
MIAMI QUAY I建期付款增1%優惠
MIAMI QUAY I建期付款增1%優惠
新地15商場聖誕生意額料升兩成
新地15商場聖誕生意額料升兩成
PARK YOHO Bologna擁錦田山河靚景
PARK YOHO Bologna擁錦田山河靚景
將中本月呎價重返近1.5萬
將中本月呎價重返近1.5萬
富二代積極參與慈善事業
富二代積極參與慈善事業