馬泰陽：樓市明年料現小陽春

受疫情及加息等利淡因素影響，今年樓市下跌已成定局，由年初至今樓價已回落近14%，但樓價回落並沒有刺激成交量上升，據土地註冊處資料顯示，2022年（截至12月14日）錄35484宗二手住宅註冊，較2021年的60332宗減少約41.2%；料2022年全年二手住宅註冊量勢跌穿4萬宗，自1996年有紀錄新低。一手市場方面，12月屬傳統淡季，有不少發展高亦選揀提早放假，發展商的推盤步伐亦見放慢，預計今年第四季一手的成交量錄約800宗，對比今年首季，當時政府採取嚴格防疫措施，一手成交量僅錄得960宗，為2013年一手銷售條例後季度新低。

不過，筆者認為，隨着疫情逐步放緩，政府日前進一步為防疫措施鬆綁，並積極推進明年初與內地恢復通關，逐步邁向復常；另外，雖然息口上升，令業主置業成本上升，但今年至今樓價已回落超過一成，加上供樓全期利息較跌市前明顯減少，入市成本降低不少；倘若明年初落實通關，屆時北水重臨，能有效提振社會經濟外，更有望能為樓市帶來新資金，刺激整體氣氛，再現小陽春。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]