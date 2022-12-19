布少明：股市回勇 樓市現轉機

其實今次樓市的「跌浪」，無論以累積跌幅或持續時間計算，皆較2003年SARS時期猶有過之，預計其影響力亦超越SARS時期。樓市是一種流動性相對較低的資產類別，所以「解凍」非一朝一夕，在加息壓力下，資金未能快速回流磚頭。短期內，相信樓市暫難受惠利好因素，相信目前超級低迷交投，或將延續至明年。究竟樓市表現何時才會好轉？肯定是不少準買家及業主疑問，筆者認為，現時樓市正悄悄迎來轉變契機。

首先，最近內地持續放寬防疫邁向復常；港府亦公布取消安心出行及旅客訪港的黃碼安排，意味本港防疫措施放寬，變相「0+0」，等同於釋出對外通關的利好信號，對本港復常之路帶來新動力。

其次，最近二手交投正緩緩增加，反映不少買家已偷步加快入市，利好樓市表現。另一個契機是來自投資市場的氛圍回暖。執筆之時，香港恒生指數已由10月底的低位大幅反彈逾三成，其中科技指數更升逾五成，明顯反映投資氣氛已經大有改善，相信同時有助促使更多新資金，慢慢流入本地樓股市場，助本港經濟重回正軌。

根據統計，一般而言股市的走勢，會走先於樓市兩至三個月。若按此推算，本港樓市的小陽春有望最快於明年1月下旬，即是農曆新年前後出現。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]