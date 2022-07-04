經濟
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：剔出黑名單 藥明牛58220

【明報專訊】港股上周五隨美股低開，早市曾有報道指香港與內地預計下月全面通關，刺激大市跌轉升，大市成交1360億元，全日波幅約491點。

個股方面，早上有消息傳出，美國商務部決定將藥明生物（2269）旗下兩家子公司（無錫藥明生物技術及上海藥明生物技術），剔出未經核實名單，此利好消息令藥明周五曾升逾7.5%。根據港股通（滬）資金流顯示，上周四北水亦有流入藥明。如投資者看好藥明，可留意藥明認購（27127），行使價53.93元，2023年5月到期，有效槓桿約3.4倍。如想避免引伸波幅回調，亦可考慮用牛熊證部署。如投資者看好藥明，可留意藥明牛證（58220），收回價40元，2023年5月到期，有效槓桿約3.7倍。如認為市場消化此消息後，近10天線約52.2元附近會有阻力而看淡，可留意藥明熊證（69739），收回價60元，2023年6月到期，有效槓桿約5.1倍。

本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

港搶推虛幣ETF 冀吸星韓台資金 羅博仁：比特幣以太幣期貨 風險可控
港搶推虛幣ETF 冀吸星韓台資金 羅博仁：比特幣以太幣期貨 風險可控
ETF產品交投更活躍 年複合增21%
ETF產品交投更活躍 年複合增21%
內地三大運動股 靠併購海外品牌攻港
內地三大運動股 靠併購海外品牌攻港
財政預算諮詢 指派糖推動經濟慎平衡
財政預算諮詢 指派糖推動經濟慎平衡
北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售
北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售
科技園伙上海醫藥支援生科初創
科技園伙上海醫藥支援生科初創
瑞聯銀行王勇：國策谷消費 電動車板塊尋寶
瑞聯銀行王勇：國策谷消費 電動車板塊尋寶
富達廖婉菁：收入料復蘇 看好濠賭債
富達廖婉菁：收入料復蘇 看好濠賭債
星空華文《好聲音》吸金力降 疫情影響廣告收益 明截認購籌4.8億
星空華文《好聲音》吸金力降 疫情影響廣告收益 明截認購籌4.8億
捲兩宗訴訟被索1.4億
捲兩宗訴訟被索1.4億
保誠香港強化保險外服務 CEO冀年度保費等值銷售額重上頭三位
保誠香港強化保險外服務 CEO冀年度保費等值銷售額重上頭三位
隨時迎通關 不再偏重內地客
隨時迎通關 不再偏重內地客
賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠
賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠
華南城再賣產予大股東 套50億人幣
華南城再賣產予大股東 套50億人幣
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
屋苑管理公司：較屬意集運模式
屋苑管理公司：較屬意集運模式
鄺翠玲：員工醫保恐不足 或須自行加購
鄺翠玲：員工醫保恐不足 或須自行加購
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：內地完善養老金 友邦購26939
金子：內地完善養老金 友邦購26939
張兆聰：國策轉撐平台經濟 科指有亮點
張兆聰：國策轉撐平台經濟 科指有亮點
張兆聰：自動駕駛概念股博中長線升
張兆聰：自動駕駛概念股博中長線升
伍禮賢：深高速經營好轉 股息率高
伍禮賢：深高速經營好轉 股息率高
潘啓才：Prenetics購行動基因 強強聯手
潘啓才：Prenetics購行動基因 強強聯手
王良享：利率明年料見頂 港樓價見底
王良享：利率明年料見頂 港樓價見底
謝偉銓：借鑑港鐵模式 紓巴士小輪營運壓力
謝偉銓：借鑑港鐵模式 紓巴士小輪營運壓力
沈永年：去內地醫院體檢價廉效率高
沈永年：去內地醫院體檢價廉效率高
陸振輝：退休人士的性價比最高投資
陸振輝：退休人士的性價比最高投資
林嘉文：明年外匯前瞻 美元中線看淡
林嘉文：明年外匯前瞻 美元中線看淡
溫傑：2023年九大焦點股
溫傑：2023年九大焦點股
陳大為：儲局寧要小型衰退 也不要惡性通脹
陳大為：儲局寧要小型衰退 也不要惡性通脹
陸振球：衰退或逼近 買債勝買股
陸振球：衰退或逼近 買債勝買股
林少陽：2023投資展望 內需股冀走出陰霾
林少陽：2023投資展望 內需股冀走出陰霾
技術取勝：香港小輪處上升軌
技術取勝：香港小輪處上升軌
李聲揚：人口流動拖累港樓下跌
李聲揚：人口流動拖累港樓下跌
蔡金強：中央會議：促經濟 = 地產+消費
蔡金強：中央會議：促經濟 = 地產+消費
徐家健：NMN之父稱「不老藥」是藥物非食物
徐家健：NMN之父稱「不老藥」是藥物非食物
艾雲豪：印度上市企業疫下跑贏中資有因
艾雲豪：印度上市企業疫下跑贏中資有因
李順威：儲局決策非無迹可尋
李順威：儲局決策非無迹可尋
劉思明：港股亢奮已過 專注能見度高主題
劉思明：港股亢奮已過 專注能見度高主題
何啟聰：大市成交減 港交所熊65389
何啟聰：大市成交減 港交所熊65389
摩根大通亞洲：考驗支持位 納指沽10501
摩根大通亞洲：考驗支持位 納指沽10501
周顯：歐洲不敢採土耳其經濟學
周顯：歐洲不敢採土耳其經濟學
王弼：經濟未夠差 儲局難搬龍門
王弼：經濟未夠差 儲局難搬龍門
曾淵滄：越秀地產賺息又賺價之選
曾淵滄：越秀地產賺息又賺價之選
湯文亮：香港應搶英國醫護人才
湯文亮：香港應搶英國醫護人才
陳永傑：宜撤辣招 搶救樓市
陳永傑：宜撤辣招 搶救樓市
廖偉強：寬控邁通關 樓市釀反彈
廖偉強：寬控邁通關 樓市釀反彈
布少明：股市回勇 樓市現轉機
布少明：股市回勇 樓市現轉機
馬泰陽：樓市明年料現小陽春
馬泰陽：樓市明年料現小陽春
資策明年擬推5盤共1100伙 憧憬通關在即 方文彬：集團踏入豐收年
資策明年擬推5盤共1100伙 憧憬通關在即 方文彬：集團踏入豐收年
嘉咸街商廈項目最快後年推
嘉咸街商廈項目最快後年推
加息後首周末 十大屋苑6成交個半月低
加息後首周末 十大屋苑6成交個半月低
譚伯榮3850萬沽柏傲山 8年實蝕310萬
譚伯榮3850萬沽柏傲山 8年實蝕310萬
MIAMI QUAY I建期付款增1%優惠
MIAMI QUAY I建期付款增1%優惠
新地15商場聖誕生意額料升兩成
新地15商場聖誕生意額料升兩成
PARK YOHO Bologna擁錦田山河靚景
PARK YOHO Bologna擁錦田山河靚景
將中本月呎價重返近1.5萬
將中本月呎價重返近1.5萬
富二代積極參與慈善事業
富二代積極參與慈善事業