瑞銀亞洲：剔出黑名單 藥明牛58220

個股方面，早上有消息傳出，美國商務部決定將藥明生物（2269）旗下兩家子公司（無錫藥明生物技術及上海藥明生物技術），剔出未經核實名單，此利好消息令藥明周五曾升逾7.5%。根據港股通（滬）資金流顯示，上周四北水亦有流入藥明。如投資者看好藥明，可留意藥明認購（27127），行使價53.93元，2023年5月到期，有效槓桿約3.4倍。如想避免引伸波幅回調，亦可考慮用牛熊證部署。如投資者看好藥明，可留意藥明牛證（58220），收回價40元，2023年5月到期，有效槓桿約3.7倍。如認為市場消化此消息後，近10天線約52.2元附近會有阻力而看淡，可留意藥明熊證（69739），收回價60元，2023年6月到期，有效槓桿約5.1倍。

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