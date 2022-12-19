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經濟
2022年12月19日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
港搶推虛幣ETF 冀吸星韓台資金 羅博仁：比特幣以太幣期貨 風險可控
ETF產品交投更活躍 年複合增21%
內地三大運動股 靠併購海外品牌攻港
財政預算諮詢 指派糖推動經濟慎平衡
北海康成冀3年後推四五款產品內地銷售
科技園伙上海醫藥支援生科初創
瑞聯銀行王勇：國策谷消費 電動車板塊尋寶
富達廖婉菁：收入料復蘇 看好濠賭債
星空華文《好聲音》吸金力降 疫情影響廣告收益 明截認購籌4.8億
捲兩宗訴訟被索1.4億
保誠香港強化保險外服務 CEO冀年度保費等值銷售額重上頭三位
隨時迎通關 不再偏重內地客
賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠
華南城再賣產予大股東 套50億人幣
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
屋苑管理公司：較屬意集運模式
鄺翠玲：員工醫保恐不足 或須自行加購
環球經濟數據
金子：內地完善養老金 友邦購26939
張兆聰：國策轉撐平台經濟 科指有亮點
張兆聰：自動駕駛概念股博中長線升
伍禮賢：深高速經營好轉 股息率高
潘啓才：Prenetics購行動基因 強強聯手
王良享：利率明年料見頂 港樓價見底
謝偉銓：借鑑港鐵模式 紓巴士小輪營運壓力
沈永年：去內地醫院體檢價廉效率高
陸振輝：退休人士的性價比最高投資
林嘉文：明年外匯前瞻 美元中線看淡
溫傑：2023年九大焦點股
陳大為：儲局寧要小型衰退 也不要惡性通脹
陸振球：衰退或逼近 買債勝買股
林少陽：2023投資展望 內需股冀走出陰霾
技術取勝：香港小輪處上升軌
李聲揚：人口流動拖累港樓下跌
蔡金強：中央會議：促經濟 = 地產+消費
徐家健：NMN之父稱「不老藥」是藥物非食物
艾雲豪：印度上市企業疫下跑贏中資有因
李順威：儲局決策非無迹可尋
劉思明：港股亢奮已過 專注能見度高主題
何啟聰：大市成交減 港交所熊65389
瑞銀亞洲：剔出黑名單 藥明牛58220
摩根大通亞洲：考驗支持位 納指沽10501
周顯：歐洲不敢採土耳其經濟學
王弼：經濟未夠差 儲局難搬龍門
曾淵滄：越秀地產賺息又賺價之選
湯文亮：香港應搶英國醫護人才
陳永傑：宜撤辣招 搶救樓市
廖偉強：寬控邁通關 樓市釀反彈
布少明：股市回勇 樓市現轉機
馬泰陽：樓市明年料現小陽春
資策明年擬推5盤共1100伙 憧憬通關在即 方文彬：集團踏入豐收年
嘉咸街商廈項目最快後年推
加息後首周末 十大屋苑6成交個半月低
譚伯榮3850萬沽柏傲山 8年實蝕310萬
MIAMI QUAY I建期付款增1%優惠
新地15商場聖誕生意額料升兩成
PARK YOHO Bologna擁錦田山河靚景
將中本月呎價重返近1.5萬
富二代積極參與慈善事業
技術取勝：香港小輪處上升軌
【明報專訊】建滔處上升通道（圖）
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