經濟
王良享 政經良謀

投資策略

王良享：利率明年料見頂 港樓價見底

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾在12月加息半厘後表示明年應該不會減息，點陣圖顯示各委員對明年底聯邦基金利率預期的中位數增加0.5厘至5.1厘，2024年卻需要減息1厘至4.1厘，這是個不合邏輯的估計。筆者認為，美國將於明年第一季尾停止加息。

須知美國10年期孳息率低於兩年期孳息率已經有5個月時間，而且息差不停上升，最新報0.79厘，反映市場對美國經濟衰退的估計持續上升。近期美國企業裁員潮已從高科技企業，蔓延至金融界及盈利表現仍不錯的基本消費企業如百事可樂，美國薪酬上升趨勢與租金上升趨勢明年將大幅回調，令聯儲局有空間停止加息。而且，美國居民儲蓄佔可支配收入，已經從兩年前的34%下跌至上月的2.1%，情况令人擔心。

儲局下季尾有望停加息

聯儲局對通脹的錯誤判斷，造成不停從後追加短期利率。香港銀行同業拆息亦相應地上升。反映樓按利率的一個月港元銀行同業拆息，曾經上升至5.01厘的15年高位，甚至還高於同期美元拆息的4.2厘有0.8厘之距，實屬罕見。

除了跨年結效應令1個月以上拆息攀升至高於美息水平以外，自從2021年初以來的移民潮，以及今年5月以來金管局干預時抽走的2400億港元流動性，亦推高港元拆息。年結之後，流動性回復充裕，而美國利率見頂格局更加明顯，香港利率亦將稍為回落。

明年住宅房價料升5%

除了利率見頂將會支持明年香港房價以外，以下各因素亦然：

1）自2021年至今，香港港元存款下跌12939億港元而美元存款上升5615億港元的趨勢已告終，大手套息交易買美元、借港元已經絕迹，港元流走壓力紓緩；

2）移民潮終結；據英國政府數據指出，本年第三季，經BNO途徑從香港申請赴英宗數繼續下跌44%至10100宗；

3）內地來港定居人數，在過年三年大幅下跌的情况後，因疫情防控措施放鬆而回升（2018年中為44400人次，2021年中低見11390人次，2022年中回升至18300人次）；

4）香港的家庭組成率在疫症期間大減，但近期已有反彈，香港結婚登記宗數由2017年的50907宗，因社會不穩定及疫情影響，曾跌至2021年的26769宗，跌幅達40%，明年將逐漸回復正常；

5）最近兩年因不適應香港防疫措施而遷離香港的海外僱員，在見證過香港以外地區的瘋狂生活成本上漲後，在政策復常後，將陸續回港，現時低迷的住宅租務市場將會復蘇，力撐部分投資需求。

基於政府辣招仍將壓抑投資需求，明年香港住宅房價升幅料亦只有5%。由於香港與大灣區融合是未來五年大趨勢，撤辣將由此開始。

臻享顧問

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]

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