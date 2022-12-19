經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：員工醫保恐不足 或須自行加購

【明報專訊】Peter（46歲）是筆者的多年客戶，喜愛投資，但對保險計劃卻抱着一個「可免則免」的態度，尤其是醫療保險：因他僱主提供了醫療保險作為員工福利，所以他從不認為要再自購醫療保險。筆者曾多次建議「檢視員工醫療保險是否足夠」，他都是以「已足夠，不用再加購了，退休時再說吧」作為回應，最後都是不了了之。直至今年年初，他突感不適，在私家醫院做了個小手術，只是前後幾天時間，總醫療費便用了6萬元，但員工醫療保險卻只能索償不足三分一，其餘四萬多元要自掏腰包！

這一刻Peter的反應是愕然，筆者的心情是無奈，以Peter年齡，這四萬多元可支付多年的醫療保險，從而得到較全面的保障，現在卻給了醫院和醫生，更難處理的是病歷多了一項，就算現在立即加購醫療保險，保險公司或會加入不保事項或增加保費，牽一髮而動全身，日後退休時，更難再加購（雖然那時客人是十分希望有保障的）。

醫療保險普遍是消費性實報實銷，所以很多人認為：沒病便「唔抵」、蝕錢、年紀大了才買「最抵」（因病患的機會大了）、我向政府醫院求診便可以了等等，筆者真有點啼笑皆非的感覺：原來大家都希望病患是會等客人買了醫療保險才出現的，而政府醫院就算沒有疫情，候診的人已要排長龍，非緊急手術、療程現在則要延至另行通知，病人太辛苦，往往要去私營醫療機構求助，但費用或許是難以承擔！。看來主觀意願和客觀事實的分別真是這麼的大啊！

趁早安排 以免日後被拒受保

在三種常見險種：人壽、危疾、醫療中，醫療保險的審批是最嚴格的，因為客人每年都只是繳交數千元保費，每年的賠償額可高達數十萬，若是涉及長期病患，預見賠償會持續，對保險公司的風險及承擔可想而知有多麼的大！

筆者不得不承認保險公司是喜歡健康的人作為客戶，因為它們的業務本質就是為客人分擔風險，如果風險程度大得連加入「不保事項」或增加保費也不能承受的話，它們或許要直接拒絕受保（例如個別癌症患者甚至是康復者）。所以未購買醫療保險的讀者們，筆者還是忠告趁本身健康情况尚可時便要行動了。

回頭說Peter的個案，由於這次Peter幸好是小毛病，筆者也樂意助他一把申請醫療保險，看看保險公司的想法如何。 筆者建議他選購較大保障額的自願醫保計劃：每年有50萬元基本保障額，另外30萬元額外醫療保障則是需付20%自付額的。以46歲男士計算，每年保費約5600元，對Peter經濟負擔不大。同一系列還有另一個較低保障額的子計劃，Peter日後有需要時可申請轉至較低保障額而毋須再審批，從而減低經濟負擔（未到最後一步也不建議）。

題外話：筆者已曾協助兩個患有同一小毛病客人申請醫療保險，結果卻完全不同：Peter覆診跟進得宜，最終沒有將這小毛病加進「不保事項」，也沒有加價；另一客人卻沒有完成整個覆診程序，結果這小毛病被加進「不保事項」（不幸中的大幸：沒有加價）！所以奉勸各位，要乖乖的覆診，直至醫生診斷為「完全康復，毋須再覆診」為止，切記切記！

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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