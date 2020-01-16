賭企公布投資安排 金沙斥逾300億稱冠

六大博企中，金沙中國、永利澳門、新濠國際、美高梅中國及澳門博彩正式公告其投資安排，當中金沙在新批給期間承諾投資額最巨，涉及302.39億（澳門元，下同），當中有關非博彩項目為278億元；永利澳門（1128）則承諾投資額亦達177.3億元，當中165億元用於非博彩資本項目和活動規劃。美高梅方面，在新批給期間承諾投資額為167億元，其中150億元用於非博彩項目。

澳博投資140億 120億非博彩

澳博則在新批給期間承諾投資140.33億元，當中120億元為非博彩的資本投資及用於舉辦盛事。新濠國際亦承諾投資118.24億元，當中100.08億元用於非博彩相關項目。

而上述投資額，若任何一個年度澳門市場博彩毛收入達1800億元，則各家博企均須增加未來數年對非博彩項目的投資，金額相當於基本非博彩投資的20%。