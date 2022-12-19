隨時迎通關 不再偏重內地客

一半內地客願待通關後投保

林智剛表示，疫症爆發後，內地客戶對財富管理、醫療計劃和危疾有興趣，今年已持續推出更新產品和功能，他們與本地客戶的需求有別，例如醫療保險所覆蓋醫療機構上會有不同。在疫情期間，該行亦有定期向內地客戶調查了解需求。7月調查顯示有一半內地客表示可等待通關後才來港買保險，內地客戶對本港保險產品的需求沒有減少。

除了產品和市場推廣，林智剛指保險公司也要在代理培訓、所需人手、最新法規等多方面，為通關做準備。過去保誠有不少代理針對內地訪客業務，林智剛表示，該行持續為他們更新產品、科技和合規的資訊，準備他們在通關後暢順地進行業務。

該行今年原計劃增聘1000名代理，林智剛指首5個月因為本地疫情影響招聘進度，目前則已按計劃進行，明年則會再增聘2000個代理，包括本地和內地人才。

保誠去年曾裁減本地員工，他指因應業務將會增加，正在增聘內勤人手。