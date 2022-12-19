捲兩宗訴訟被索1.4億

第一宗是與韓國文化放送（MBC）的訴訟。2016年2月集團與MBC訂立協議，授權集團製作中國版的《蒙面歌王》。2020年MBC以違約為由，向上海市徐匯區初級人民法院對星空提起訴訟，索賠總額約1.244億元。2021年1月星空向MBC提出反訴訟，要求MBC歸還於2016年共同開發的音樂類節目支付的160萬美元，並支付48萬美元的違約賠償金。

今年11月，法院判予MBC索賠總額約1190萬元，低於MBC索賠金額的十分之一，自12月2日起有15天星空可就判決提出上訴，但集團已先就判決計提撥備1190萬元。

另一宗是與蜂鳥音樂的訴訟。自2016年5月至6月，一名藝人（鄧紫棋）參與製作三集《蓋世英雄》。2022年7月，藝人當時的經紀公司蜂鳥音樂向上海市長寧區初級人民法院對星空提起訴訟，申索履約服務費1630萬元及律師費20萬元。截至最後實際可行日期，該訴訟處一審階段，法院並未就該案件作判決。

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