瑞聯銀行王勇：國策谷消費 電動車板塊尋寶

明報記者 葉創成

內地新能源車市場包括電動車及氫能車等，前者現時佔絕大部分市場，後者距離商業化量產仍然需時，而電動車股在2020年至今年上半年曾經是股市上最亮眼的板塊，龍頭股比亞迪（1211）及寧德時代（深：300750）股價期內曾勁升數倍，惟隨着股神巴菲特旗下巴郡減持比亞迪的消息於下半年曝光後，而且減持行動一直繼續，再加上內地電動車於新車銷售市場的滲透率，近月維持在27%至28%，扭轉了之前強勁的增長勢頭，該板塊近月已轉為跑輸大市。

王勇為復旦大學經濟系碩士，也是特許金融分析師（CFA），在金融業有逾20年經驗，去年9月加盟瑞聯銀行香港分行專門研究內地醫療股及電動車股前，曾任職海通國際研究部董事總經理7年。他近日發表報告詳細分析內地電動車行業前景，記者邀請他接受訪問，雖然因應監管要求他不能評論個股，但他對行業的精闡分析，對讀者在該板塊如何部署料有幫助。

明年可超快充電 有利電動車普及

被記者問及，巴菲特減持比亞迪是否已代表該股中長期無運行時，王勇重申，他不能評論個股，但他相信內地電動車行業經過近年高速增長，目前已佔全球市場逾半後，未來的前景仍是光明的：「要分析電動車行業前景，基本上就是去想，如果你今天去買車，會想買電動車嗎？這是最基本的一個問題，假如我們都覺得不會買，今天這個答案已經得出來了，這個行業沒有什麼前景，但假如你覺得很感興趣，或至少會考慮，這樣的話，電動車股還是值得留意的。」

電動車可減碳 中國減依賴石油

王勇認為，內地居民對於選擇電動車抑或傳統燃油車，主要會考慮四個問題，而這些問題均正在解決或向好的方向發展：「第一，安全性，大家都知道電動車會有問題、安全隱患，主要是由於充電的緣故，而這個問題正在逐步的解決；第二，其實大家還有里程焦慮，就是電動車開到路上若沒電了，又找不到充電樁，那怎麼辦？這會不會帶來焦慮？肯定會，但我可跟你分享一個數字，到9月份中國公共充電樁的數量已經有450萬，而且今年出廠的車輛，不少充一次電的駕駛里程（driving distance）就可以達到400公里以上，這基本上足以完成一個長途旅行；而充電時間現在基本上還是需要60分鐘，這帶來另一個問題，雖然充電樁很多，但若我要排隊等候很久，那就等不了，所以現在很多就是快充，充30分鐘就可以給你充80%的電，我相信明年更會出台高壓充的技術，充5分鐘就可以充30%的電，這樣的話，這個里程焦慮也在逐步的緩解。」

「第三，就是價錢，剛開始的時候大家都覺得電動車貴，比傳統燃油車同級別的貴20%至40%，但是現在價格已經比較便宜，國產的電動車售價在20萬元人民幣以內都已經很多了，原因也很簡單，電池的裝置量實際上決定電動車的價格，電池佔電動車成本大概40%左右，所以只要是少裝一點電池，例如每次充電後只可以行100公里的電動車，售價可在10萬元人民幣以內，但是隨着電動車每次充電後可行的公里增加，價格也會上升，例如若是400公里以上，售價就會超過20萬元人民幣，價格跟你需要的里程直接相關，那就給消費者很好的選擇」。

「第四，其實是最重要的一點，電動車對社會的好處是減少碳排放，也可以減低中國對進口原油的依賴，這些對大家都明白，但是對消費者來說有點遠。另外，電動車能夠賦予的就是它電氣化之後，作為一個非常好的平台去做智能化，因為電氣化是第一步，再下一步便是智能化和網聯化（connectivity）」。

近月燃油車減稅 電動車滲透率不升

王勇指出，在今年9月及10月，內地防範新冠疫情所採取的封控措施很嚴格，因此期內並沒有實現「金九銀十」、傳統汽車市場銷售暢旺的行情：「我買車就是想十‧一黃金周、新春返回故鄉拜訪親友，這樣我覺得感覺很好，那我回不了家，收入也不是特別好，你叫我買車嗎？當時的情况肯定是延遲買車。」

有分析認為，內地電動車佔整體汽車新車銷售市場的滲透率過去兩年高速增長後，近月一直維持在27%至28%，可見行業的高增長期暫已過去，但王勇認為，政府早前推出的稅務政策不利電動車市場滲透率續升，估計此情况僅屬短暫，「在今年第二季內地經濟最差的時候，政府為了拉動汽車產業，推出了購置稅減半的政策（編按：即購買傳統燃油車的稅率由車價10%降至5%），所以很多購車、換車需求在第二季、第三季體現了，現在很多地方除了免購置稅外，購買傳統燃油車時也給7000至10000元人民幣補貼，這是政府為了拉動需求所做的一些努力。上述措施近月增加了購買傳統燃油車對比電動車的吸引力，令電動車滲透率轉趨持平，但若明年傳統燃油車要交回相等於車價10%的購置稅，情况又會不一樣了」。

鋰價明年料回落 電動車或降價

至於內地政府明年開始將取消購買電動車的補貼，王勇認為，由於有關補貼近年已一直減少，屬漸進的過程，預料影響可控：「10年前、大概是 2012年，購買一輛電動車的補貼最高可以達6萬元人民幣，到2020年最新一輪的補貼政策、購買充一次電的駕駛里程可以達到400公里以上的電動車，一輛車的補貼大概有2.2萬元人民幣，而且每年退減三分之一，到今年同類車的補貼大概是7000元人民幣，而且明年補貼便會消失了，這是一個漸進的過程。」

另外，王勇預測，電動車電池主要原材料碳酸鋰的價格去年至今勁升近10倍後，明年有望回落，亦有利電動車的生產成本下降，電動車廠家因此有條件減價以擴大對比傳統燃油車的市佔率：「碳酸鋰的價格從2021年初的每噸5萬多元人民幣開始急升，到今年11月的每噸62萬元人民幣，翻了10倍以上，原因是中國的電動車銷量增長得實在太快， 2022年大概80%的按年增速，所以動力電池裝機量亦按年增長近80%。不過，中國政府已意識到碳酸鋰的價格有炒作的成分，它的價格現已略為回落至每噸55多萬元人民幣，隨着明年來自澳洲及南美的供應增加，其價格明年可能進一步回落至每噸40萬元人民幣。如果電池的成本也隨着鋰價的成本下跌，電能車企業就會有機會重新考慮定價，搶佔更多市佔率。」

明年內地電動車銷量料增30%

綜合上述分析，王勇估計，明年內地電動車銷量最樂觀可按年增長約30%至850萬輛，此舉亦符合政府刺激消費國策：「首先，全球減碳是大勢所趨，中國原本對電動車滲透率的目標是2025年才達到25%，但由於過去兩年滲透率增長均優於預期，現時已去到27%至28%，提前超額完成目標，下一個目標是2030年達到50%滲透率。在新能源的領域，太陽能需要政府去規劃、去投資裝機，裝機後如果不賺錢的話，需要戰略性地推動規模增長以降低發電成本，作為比較，電動車其實是消費行業，它不是政府埋單，也不是企業去訂購，實際上中國接近九成的汽車，是終端的消費者去購買的，所以這樣推動的增長是比較良性的增長。」

「至於內地電動車的滲透率，今年一下子便去到27%至28%，年初的時候沒有人想到增長得這麼快，當時大家都說補貼退坡了。今年內地電動車銷量料達650萬輛，明年料會增加23%至30%，到800萬至850萬輛，增幅取決於鋰價能夠跌多少，滲透率因此亦會進一步上升，並非於近月27%至28%便見頂」。

磷酸鐵鋰技術成主流 電池生產商看俏

內地電動車市場明年料仍增長可期，由於預期鋰價下跌，上游的鋰礦生產商料難看好，那麼中游的電池生產商抑或下游的整車生產商會否有較多投資機會呢？王勇較看好中游的電池生產商：「下游的整車生產商的最大價值在是智能化系統的研發，因為現在這些技術還沒有到突破的階段，這些價值尚沒有體現出來。中游的電池生產商方面，中國企業所掌握的磷酸鐵鋰生產技術現已成為市場的主流了，而對比三元電池，磷酸鐵鋰雖然能量密度比較低，但是安全比較好，熱了不容易爆炸， 這就更可成為一個標準品，所以大規模的生產已經出現。」

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