ETF產品交投更活躍 年複合增21%

ETF通交投轉旺 11月增長勁

港交所董事總經理兼交易所買賣產品主管羅博仁解釋，由於恒生指數ETF作為盈富基金（2800）經理人變更的一部分，已在今年9月退市，故香港ETP市值有所下跌，仍處於近年較高水平。他續稱，過去3年有見不少亞洲投資者繼續投資ETF，形容今年表現非常強勁。

本港ETF交投最近增長動力來自中港ETF通，ETF自今年7月起獲納入互聯互通交易範圍（簡稱ETF通），初期交投表現淡靜，至11月見明顯增長。

羅博仁認為，由於雙方投資者對ETF產品的認知有所加深，加上投資者的潛在樂觀情緒，促使北向和南向ETF通的交投均見上升趨勢。

資料顯示，南水的ETF日均成交由今年7月的1979萬元人民幣，急增6.3倍至11月的1.45億元人民幣；北水的ETF日均成交則由7月剛推出時的2.16億元，急飈8.37倍至11月的20.23億元。今年7月至11月間，北水ETF日均成交8.6億元，佔整體北水日均成交金額3.1%。

問及目前ETF通的進步空間，羅博仁說每當推出一個新項目，也會出現一個自然的進化，未來將繼續參考滬深港通的納入方式，與相關單位討論以擴大產品範圍，並且改善市場結構及背後的交易機制。