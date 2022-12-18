美全方位打擊 阻中國技術崛起

美國政府在10月頒布的出口管制措施，除禁止美國企業未經許可，向任何中國客戶出口先進晶片及相關製造設備，還首次禁止美國人，包括公民及永久居民，效力於中國半導體行業。晶片行業諮詢公司SemiAnalysis首席分析師帕特爾（Dylan Patel）形容，這些措施相當於宣布「全面的技術經濟冷戰」，美國正強行將整個先進技術供應鏈與中國脫鈎。

轉用國貨 中芯華虹收入新高

美國半導體設備供應商科磊（美：KLAC）的員工向《日經亞洲》指出，這像是「一場戰爭，只是沒有子彈和導彈劃過天空」。這名員工表示，在美國頒布禁令前一天，中國晶片製造商仍是最重要的客戶之一，但翌日「我們就要收拾行李離開……這就像晶片行業的鄧寇克大撤退」。

荷蘭晶片設備巨頭ASML（美：ASML）等雖然並非美國企業等，也遵從美國禁令，要求其美籍員工退出可能受美國禁令影響的中國晶片業務。

不過美國的制裁，可能會推動中國加快半導體產業發展。在美國制裁中國晶片行業前，中國製造商傾向購買外國晶片，國產晶片需求甚低。如今中國製造商紛紛轉用國貨，推動了中國晶片行業發展。中芯國際（0981）和華虹半導體（1347）在2020年和2021年收入創新高。中芯國際更在上海、北京、天津和深圳建設新廠，擴大產能，應付本土市場需求。

IBS：高端晶片中國難自給自足

根據咨詢機構International Business Strategies（IBS）估計，在美中科技戰升溫前，中國晶片商在2018年滿足不到15%的本土市場需求，但到2021年，這份額躍升至本地市場的24%左右，儘管國產晶片主要用於中低端消費電子產品。應用於電腦及高端手機的中央處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）及人工智能加速器（AI accelerator）等，中國仍遠未能自給自足。

[企業地球村]