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2022年12月17日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中電頭炮 葵涌變電站申建數據中心 食正科網界需求增 擁逾200個隨時變金蛋
啟德首幅商業轉住宅地收6標書 清一色本地薑
CCL連跌9周後回穩 按周彈0.57%
山水盈洋房獲承接 售6369萬 實呎1.9萬
白居二效應 未補價房屋半月成交增5倍
退市威脅降 未帶動中概股集體升 美PCAOB：審計問題未結束 瑞信指釋放價值
中概股續來港 BOSS直聘下周四介紹形式上市
港股跌238點後倒升 跑贏亞洲股市
彭博：蔡崇信擬減持阿里 市值20億 騰訊遭Naspers再沽貨套3億
中小型銀行相繼加P 上調0.25厘
港首批虛幣ETF上市 成交額共逾千萬
李寧時隔10年再攻港 廣東道開旗艦店 主席李寧：在港續開分店 希望把業務做好
投行等送贈逾60花籃 廣東道罕見熱鬧
濠賭牌簽約 6博企承諾投資1188億
AlipayHK：日開關後 交易人數飈逾6倍
保監局：首3季投訴減22%
港上季信用卡交易額增9%
回應美「實體清單」 商務部：堅決維護權益
彭博：高盛擬裁多達4000人 美恐面臨衰退 服務業PMI連續半年萎縮
IMF：加息拖累 亞洲樓價恐跌最多20%
廣告收視未達標 Netflix須退款
換吉祥物惹議 DONKI：Donpen留任
陸振球：加息壓樓巿 個別屋苑跌幅特別大
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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