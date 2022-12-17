廣告收視未達標 Netflix須退款

周四股價挫近9%

Digiday引述廣告代理商的消息指，Netflix的廣告收費是按訂戶的瀏覽量計算，只有在Netflix訂戶觀看到廣告才要收費。據稱，具體的廣告瀏覽量缺口，各廣告買家不盡相同，但個別廣告只有約八成的預期瀏覽量。

麥格理分析師諾倫（Tim Nollen）指出，Netflix的附廣告服務在6周前才開始，相信有可能將部分原本訂閱無廣告服務的客戶，吸引到這最低收費的套餐，卻未有顯著增加訂戶人數。他預期附廣告服務可能需要幾年時間才建立到足夠大的用戶群，成為具宣傳效力的廣告平台。

投行Needham分析師馬丁（Laura Martin）指出，美國串流媒體市場已經成熟，未來要做到盡量減少美國客戶流失，並通過擴展海外市場來推動收入增長，但Netflix在這兩方面都處於競爭劣勢，因為它在美國本土沒有透過捆綁銷售來降低客戶流失，例如迪士尼（美：DIS）的Disney+串流服務就與Hulu和ESPN捆綁銷售，而Netflix在海外市場的訂戶也趨向飽和。

（綜合報道）

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