AlipayHK：日開關後 交易人數飈逾6倍

港人最愛用電子錢包商戶頭3名為便利店

AlipayHK指出，港人在日本最喜愛使用電子錢包的商戶頭3名均為便利店，分別是全家（FamilyMart）、Lawson和7-Eleven；第4和第5名分別是遊戲機中心Sega，以及丼飯連鎖店松屋。從整體商戶行業來看，AlipayHK用戶最喜愛光顧零售商店如藥妝、Outlets、電器等，佔近三成；其後是便利店佔近兩成，餐飲和休閒娛樂佔一成。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，AlipayHK早於2019年開始逐步擴展跨境支付服務，至今已經拓展至日本、韓國、新加坡、澳門及中國內地5個港人熱門外遊目的地。她續稱，AlipayHK將繼續發展跨境服務，期望令市民可以用一個電子錢包就可以遊全球。

在八達通昨起發放尾期消費券之際，另一指定電子錢包WeChat Pay HK亦推出聖誕優惠吸客，當中涉及餐飲、生活百貨、信用卡、戲院等；例如HKTVMall和759阿信屋電子現金券有九六折，優惠期限至今年12月31日。