濠賭牌簽約 6博企承諾投資1188億

博彩項目投資總額佔101億

6家公司合共承諾投資總額中，博彩項目投資總額101億元，非博彩項目投資總額佔比最多達1087億元，當中以金沙（1928）承諾投資額302.4億元最高（見表），合同批給期限均為10年，自2023年1月1日起生效。

澳門行政法務司長張永春表示，批給合同要求之一是開拓海外市場和非博元素佔比須超過50%，因為不希望博彩項目無限擴大，期望帶來更多表演、展覽等軟性項目，讓兩者可相輔相成地發展，從而促進經濟發展，具體將由公司親自交代；惟新牌照簽署前已發展中的項目不計算在內。他續稱，新博彩經營批給確定後，承批公司將按照投標時承諾，着力開拓外國客源市場及按計劃落實各項非博彩項目，重點圍繞會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂等10個範疇。

新濠（0200）主席兼行政總裁何猷龍表示，公司承諾將於未來10年繼續與特區政府合作，推動澳門旅遊休閒業及可持續發展。此外，張永春表示，早前預備簽發新牌照時，衛星場有18間，現經過前期階段後，有11間衛星場過渡到新批給期，即由明年1月1日起共有11間衛星場獲准經營，當中9間是澳博（0880），銀娛（0027）和新濠（0200）各1間。