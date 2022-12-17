李寧時隔10年再攻港 廣東道開旗艦店 主席李寧：在港續開分店 希望把業務做好

明報記者 方楚茵

昨日李寧在港第一間旗艦店開幕時，現場便多達逾60個花籃，當中大半都是內地與本港銀行、投行及機構送贈（見另稿），並有多位名人到賀，包括信和（0083）主席黃志祥與次子、信和聯席董事黃永龍（David）齊齊出席，恒隆前行政總裁陳南祿、私募基金萊恩資本（LionRock Capital）創辦人蔣家強及乒乓球奧運冠軍張怡寧等。當中陳南祿向記者表示，「與李寧相識多年，是非常好的朋友」，所以特地親身到賀，足見李寧在港資本「朋友圈」之廣。

一眾名人撐場 陳南祿：與李寧相識多年

李寧旗艦店開幕首日人流不俗，更有內地來港讀書的學生斥逾4000元消費。來自廈門的蘇同學指李寧在科技和設計都比較其他內地品牌好，不過感覺產品種類及售價與內地都差不多。至於曾於內地經商的黎先生表示，李寧品牌在內地名氣強及出名，但在香港不同，不過都「真心想試一試感覺點」。

瑞信：最看好李寧 目標價升至81元

另外，投行瑞信日前發表報告，體育用品股為該行明年重點關注行業之一，估計線下業務在明年上半年會回復正常，待明年中後消化庫存後，李寧基本因素將會好轉。該行又指出，安踏（2020）、李寧均是該行偏好的2023年消費股，其次為特步 （1368）。隨着內地經濟重啟，瑞信估計市場會重新關注內地具本土品牌優勢、增長前景及產業格局的體育用品股，該行最看好李寧，因其新產品具競爭力，亦有空間擴大銷售網絡及加強營運效益。

同時，基於疫情影響今年10月至今的銷售，很可能拖累2023年上半年表現，故瑞信削李寧2022至2023年每股盈利預測1.8%至3.3%，但目標價由70元升至81元，相當於36倍市盈率，與全球同行平均水平看齊。