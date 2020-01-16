港首批虛幣ETF上市 成交額共逾千萬

南方東英兩隻ETF上市價同為每基金單位約7.8元，開市同樣報7.77元。比特幣期貨ETF收報7.81元，升0.52%，交易宗數錄得150宗，平均每宗成交金額為4.86萬元，全日成交額729萬元。以太幣期貨ETF收報7.805元，升0.45%，交易宗數錄得84宗，平均每宗成交金額為4.62萬元，全日成交額388萬元。

平均每宗成交少於5萬 散戶居多

港府10月底發布虛擬資產政策宣言，宣布虛擬資產ETF可在港上市。事隔僅一個半月，已有兩隻相關ETF上市。財經事務及庫務局長許正宇表示，首批上市的虛擬資產ETF標誌香港證券市場新一頁，同時亦標誌香港正式容許買賣受到全面監管的虛擬資產產品，政府和證監會均歡迎優質的虛擬資產產品和發行人。

港交所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，兩隻加密資產ETF將首次在亞洲為投資者提供參與數碼資產投資機會，期待在未來幾個月將迎來更多主題式ETF和數碼資產新產品；受託人匯豐則表示，很高興能為該期貨ETF提供受託人服務，配合虛擬資產在逐漸融入主流金融體系，及受到妥善的監管下的產品創新。