港股跌238點後倒升 跑贏亞洲股市

受惠新冠藥需求 新華製藥升28%

國指昨日上升0.66%，報6634點，科指升0.31%，報4149點。主板成交1360億元，北水通過港股通淨流出15.7億元，近日受惠新冠藥品需求的新華製藥（0719），昨日再爆升27.61%，續為港股通最多成交個股，昨淨流出1.35億元。北水沽出港股ETF獲利，盈富基金（2800）和恒生國指ETF（2828）各自淨流出6.96億元和3.7億元。

國務院副總理劉鶴前日發言指房地產是經濟支柱產業，正考慮推出新措施改善行業負債情况，帶動內房做好，沽出成都太古里項目持股套現的遠洋地產（3377）最多升17.8%，全日升幅收窄至8.91%，碧桂園（2007）升5.95%。波羅的海乾散貨指數前日反彈9%，帶動東方海外（0316）升8.7%，成為表現最佳藍籌，中遠海控（1919）升5.03%。利率上升預期增加，收息股中電（0002）、港燈（2638）分別跌2.85%和1.75%。

分析：未來半年恒指望見21800點

市場對歐美經濟軟着陸期望減退，明年全球經濟或進一步放慢，昨日亞洲區內股市普遍下跌，不過港股仍有升幅。東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰稱，今年大行下調港股企業盈利預期兩成，不過內地放寬防疫重啟經濟，政府或定出高於5%的增長目標，投資者開始扭轉對明年內地企業盈利預測，將帶動港股進一步上升。臨近聖誕新年假期，市場較為淡靜，該行預期未來6個月恒指可望升見21,800點。