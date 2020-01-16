中概股續來港 BOSS直聘下周四介紹形式上市

市值達658億

彭博資料顯示，BOSS直聘截至12月15日計算市值達84.3億美元（658億港元），而今年6月16日至12月15日期間在美國的日均成交額6422萬美元。

新股IPO方面，醫療保健設備商康灃生物（6922）昨日起至本月21日招股，合共發售1111萬股股份，當中一成在港發售，一口價18.9元，每手200股入場費3818.1元，總集資額約2.1億元，本月30日掛牌；聯席保薦人是花旗和華泰國際。

康灃生物招股集資2.1億

同期招股的另一家乳製品行業「澳亞集團」（2425），發售3064萬股股份，當中一成在港發售，招股價介乎5.79至7元，每手1000股入場費7070.6元，最多集資2.14億元；聯席保薦人是中金和星展。

此外，富途數據顯示，前日招股的兩隻新股中，Guanze Medical（2427）公開發售部分獲超額孖展認購0.34倍，星空華文（6698）則錄18%孖展認購，暫未足額。

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