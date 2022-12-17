白居二效應 未補價房屋半月成交增5倍

另外，房委會亦公布上月修訂數據，上月全月錄得419宗未補價資助房屋成交，較本月初公布的臨時數字128宗增加291宗或2倍，並創去年6月錄得877宗成交後，近一年半以來按月新高。綜合房委會數據，上月交投最暢旺的屋苑，為樓齡約4年的天水圍屏欣苑，共錄24宗成交。

景盛苑3房未補價244萬沽

官方樓價指數自年初至今已挫逾一成，近月整體樓市氣氛愈見低迷，惟以用家主導的居二市場則未受影響，個別屋苑更見高價成交。據房委會資料顯示，居屋王長沙灣凱樂苑，新近錄得E座高層4室成交，實用面積629方呎，3房1套間隔，近日以777萬元未補價易手，創屋苑未補價二手成交歷來第三高，實呎12,360元。原業主2019年10月449.09萬元向房委會一手購入，持貨約3年，額印期滿轉手，帳面獲利327.91萬元或73%。

居二市場亦不乏移民盤成交。美聯區域經理吳偉文表示，粉嶺居屋景盛苑A座低層10室，實用面積約606方呎，3房間隔，原業主因需移民，早前叫價320萬元放盤，議價後減價76.2萬元或約24%，以243.8萬元未補價易手，實呎4023元。 原業主早於1995年以79.7萬元向房委會一手購入，持貨約27年，帳面獲利約164.1萬元或2.1倍。

[香港地產]