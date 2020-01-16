CCL連跌9周後回穩 按周彈0.57%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，隨着政府逐步放寬防疫措施，以及本月美國放緩加息幅度，樓價走勢會否由連續下跌轉為反覆向下，有待觀察。

萬景峯3房半1298萬沽 實蝕一成

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158點，連跌9周後回升0.59%，仍屬2017年4月水平；CCL（中小型單位）報156.5點，連跌9周後回升0.6%，同屬2017年4月水平；CCL（大型單位）報168.61點，按周升0.45%，繼續處於2018年2月水平。

有買家趁市況回調入市。中原地產高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，荃灣萬景峯3座極低層D室，實用面積742方呎，3房1套連書房間隔（簡稱3房半），望內園景，原業主今年10月起開價1418萬元，日前突劈價120萬元或約8%至1298萬元，即獲3組買家爭購，終由其中一組買家不議價承接，實呎17,493元。

原業主2019年8月1356萬元購入，帳蝕58萬元或約4%；若連使費計料需實蝕逾135萬元或約一成。

MOUNT NICHOLSON售5億

另外，山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，新近錄得首宗二手易手登記個案。資料顯示，MOUNT NICHOLSON第3期C座高層單位，實用面積4186方呎，4房4套間隔，上月以5億元易手，實呎逾11.94萬元。

單位原業主為香江集團董事長劉志強女兒劉楸妍，去年11月以逾5.6億元一手購入，新成交價較購入價低約6092.4萬元，意味單位1年內貶值近11%。原業主持貨僅約1年，仍未過3年額印稅禁售期，是次交易需繳付售價10%的辣稅，料涉約5000萬元。據悉，單位未有在市場放盤，而新買家為原業主丈夫，是次「首置」入市，料為內部轉讓個案。

[香港地產]