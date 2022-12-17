啟德首幅商業轉住宅地收6標書 清一色本地薑

值得留意，記者在截標現場所見，有7組財團或發展商入標，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐、南豐，「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際亦獨資入標，信置（0083）則伙嘉華（0173）及鷹君（0041）合資入標。惟地政總署只確認接獲6份標書，不排除有1份標書不獲接納。

蔡志明旭日國際獨資競投

資料顯示，地皮位於前北面停機坪用地，地皮面積約21.44萬方呎，原屬商業地，現改作住宅用地，是該區首幅由商業轉住宅的官地，預計可建1750伙。

會德豐地產主席梁志堅透露，集團以獨資競投啟德住宅官地，並按市價入標。他指，困難時間已過，市况將逐漸好轉，而本港快將通關，市况將逐漸轉好，仍看好後市，相信明年樓價會企穩。過去較少參與官地競投的旭日國際，其地產開發部董事總經理李炳餘則指，地皮位置佳，交通配套齊全，對發展前景具信心。他又透露，出價已考慮加息因素，預計全面通關在望，預計明年樓價會窄幅上落5%至10%。

最高估值170億 每呎1.2萬元

中原測量師行張競達表示，地皮規模大，涉資亦龐大，標書數目符合市場預期，但因應近期樓價持續回調，料發展商投地出價會傾向保守。據賣地章程，中標者須要興建多項政府配置，包括兩所安老院舍暨日間護理單位（分別不少於20,592及963方呎）、家長/親屬資源中心（不少於1,827方呎）和留宿幼兒中心（不少於8,767方呎）及相關的停泊車設施，以上相關面積在計算總建築面積時將可獲豁免。

另項目住宅單位設限呎條款，實用面積不少於280方呎。中標者須在地盤右方修建一處公眾休憩用地，以及在地盤內鋪設多段24小時開放的公眾通道。

同時，買方亦須負責興建一段一層地下購物街，並在地盤5處指定位置預留地方並負責修築接駁口以連接地下街、宋皇臺站及毗鄰發展項目等。市場估計，地皮估值約113億至170.2億元，預計每方呎樓面地價約8000至1.2萬元。

[香港地產]