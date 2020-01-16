中電頭炮 葵涌變電站申建數據中心 食正科網界需求增 擁逾200個隨時變金蛋

明報記者 甘潔瑩

事實上，數據中心在港的需求有增無減，近年在疫情下仍有財團不惜以高價投地興建數據中心，如2020年7月，中移動以創工業官地紀錄（包括中標金額及每方呎樓面地價）、即56億元、每方呎樓面地價5967元，投得火炭松頭下路與桂地街交界工業官地，較當時市場估值上限37.54億元高出近五成。

重建涉48萬呎 加入垂直綠化

據城規會文件顯示，中電提交改劃申請的地點位於葵涌青山公路563至583號，現為葵涌A變電站，現坐落於其他指定用途註明「商貿」用途，旁為嘉民葵涌物流中心，地盤面積約4.25萬方呎，申請人擬將地積比由9.5倍，放寬20%至11.4倍，而建築物高度由建築物高度限制由105米（主水平基準上，下同），放寬18.3%至124.25米，計劃興建1幢21層高的數據中心，總樓面約48.41萬方呎。

申請人表示，有關申請將變電站改作數據中心（資料科技及電訊業用途）及變電站（公用事業設施裝置用途），而擬議數據中心發展符合政府推動創新科技發展的政策，也符合政府提倡的「一地多用」原則，以善用土地資料。申請人亦承諾沿東北邊界（青山公路–葵涌段）後移2.5米，將在地面植樹；而沿東南邊界將後移1.5米，以擴闊現有行人路。同時，亦計劃在建築物低層加入大量垂直綠化及設置花糟，以進一步增添建築物的視覺特色。

學者：數據中心提供存放伺服器空間

據中電網頁亦顯示，中電現有提供一站式數據中心解決方案，從客戶選址、設計及建造方案，以及能源管理和基建設施管理等亦有涵蓋，能為客戶提供專業意見及能源相關的增值服務。中文大學經濟系副教授莊太量指，中電的主要業務是電力供應，儲存數據不及銀行、醫院那麼多，將變電站改作數據中心，為企業提供空間存放電腦、伺服器等。他指，伺服器及電腦等，若沒有得到恰當冷卻時，設備可能會過熱而受到損壞，而中電憑其供電技術，讓企業可無間斷、穩定的運作，從而實踐ESG的理念。莊氏提到，將視乎變電站的土地用途，才能確定有關改劃是否需要補地價後始能作重建。

[香港地產]