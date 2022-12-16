經濟

香港地產

百利保范統籲恢復公開賣地 料明年下半年樓價升5至10%

【明報專訊】被視為是百利保（0617）「大內總管」的執行董事兼首席營運官范統，今天起正式榮休。他日前接受本報專訪指，土地供應是歷屆特區政府重中之重任務，強烈建議港府應全面恢復公開賣地，讓中小型發展商可與「大孖沙」同場較量，競投過程比招標公平，透明度更高。展望明年市况，他認為隨着連串影響樓市的負面因素開始退卻，明年市况將否極泰來，明年下半年樓價將有5%至10%升幅。

明報記者 林可為

1987年加入百利保的范統，一直是百利保及同系富豪酒店（0078）的售樓部主帥，曾策劃集團多個地產及酒店項目，代表作包括赤柱富豪海灣、元朗洪水橋富豪‧悅庭、沙田九肚富豪．山峯，以及富豪機場酒店、麗豪航天城酒店等項目。縱橫地產圈近40年的范統，向來關心香港土地供應問題；對特區政府近年一直只透過招標形式推地，表示不以為然，並指公開拍賣才是最公平、公開的賣地方式。

從事地產界近40年 87年加入百利保

范統舉例指，地政總署上月以逾4.39億元（每方呎樓面價約9500元），將堅尼地城西寧街小型地皮批予興曄發展，其後公布餘下8間財團入標價，當中次標出價4.11億元，意味中標發展商勝次標約7%；相對出價最低標價2.81億元卻相差56%。

范統認為，如採用公開競投，中小型發展商只要「計到數」，就可與大型發展商同場較量，並清楚知道每口價涉及多少銀碼，之後再「舉手」 ；此外，在現場氣氛帶動下，「可以將（地皮）價錢不斷舉高一點，亦清楚知道中標發展商較其他發展商高幾多口價，不可能出現7%至56% 咁大落差。」

明年主力推售尚瓏等兩盤

對於美國再加息0.5厘，范統估計美國明年上半年將放慢加息進度，若俄烏戰事明年趨平息，環球經濟、能源危機問題將見起色；此外，內地和香港陸續放寬防疫措施，市場憧憬恢復通關、「復常」在望，意味影響樓市的多項負面、不明朗因素正退卻，料股市率先起動，再帶動旅遊、零售業，最終樓市亦受惠。他估計，整體樓價明年下半年可升5%至10%，並指「現時樓價跌反映冇人買樓，因為買家驚買樓後樓價再跌，所以不敢買；相反，樓價愈升買家就愈買（樓）。」

至於明年推盤部署，主力銷售旗下兩個現樓項目餘貨，當中去年以折實均呎逾3萬元推出的西營盤尚瓏，現餘逾120伙待售，稍後以現樓形式再展開大型銷售，而項目30樓A室，實用428方呎2房間隔連平台特色戶，成交價達1968萬元，實呎4.59萬元；沙田九肚富豪‧山峯方面，待售餘貨包括約84個分層戶、7幢洋房，將繼續招標發售。

（發展商專訪）

上 / 下一篇新聞

梁鳳儀「坐正」 成證監首位女CEO 接替歐達禮 歷任財庫局金管局近20年
梁鳳儀「坐正」 成證監首位女CEO 接替歐達禮 歷任財庫局金管局近20年
歐達禮赴英掌FCA 需處理LME叫停鎳交易案
歐達禮赴英掌FCA 需處理LME叫停鎳交易案
美PCAOB：首獲中概股全面檢查權
美PCAOB：首獲中概股全面檢查權
疫情拖累 內地零售工業固投遜預期
疫情拖累 內地零售工業固投遜預期
貿發局料港明年出口增5%
貿發局料港明年出口增5%
市况回升 強積金總資產重上萬億
市况回升 強積金總資產重上萬億
港銀再加息0.25厘 3個月三度加P 分析：美息率未見頂 料港下季再調高兩次
港銀再加息0.25厘 3個月三度加P 分析：美息率未見頂 料港下季再調高兩次
儲局委員料明年再加0.75厘 為減息潑冷水
儲局委員料明年再加0.75厘 為減息潑冷水
P累加0.625厘 供樓增8%
P累加0.625厘 供樓增8%
科技股累恒指跌304點 成交三周新低
科技股累恒指跌304點 成交三周新低
安永料港明年IPO回暖 籌逾2000億
安永料港明年IPO回暖 籌逾2000億
必理痛需求突急增 Haleon已作調配
必理痛需求突急增 Haleon已作調配
攜程上季扭虧賺2.7億
攜程上季扭虧賺2.7億
歐加息半厘 明年開始縮表 拉加德料未來利率高於預期
歐加息半厘 明年開始縮表 拉加德料未來利率高於預期
SEC改革美股交易規則 散戶有望獲更佳報價
SEC改革美股交易規則 散戶有望獲更佳報價
36家中資遭美列貿易黑名單 長江存儲有份
36家中資遭美列貿易黑名單 長江存儲有份
張兆聰：北水掃光大綠色環保可留意
張兆聰：北水掃光大綠色環保可留意
植耀輝：車股續看淡 優質內房候低吸
植耀輝：車股續看淡 優質內房候低吸
葉創成：小輪似麥巴比 領展如美斯
葉創成：小輪似麥巴比 領展如美斯
技術取勝：北控水務或下試20天線
技術取勝：北控水務或下試20天線
盧駿匡：新世界受惠樓巿復蘇
盧駿匡：新世界受惠樓巿復蘇
劉思明：旅遊相關概念股候調整吸納
劉思明：旅遊相關概念股候調整吸納
周顯：加密幣交易中心如龐氏騙局
周顯：加密幣交易中心如龐氏騙局
譚新強：CEO峰會 我竟被問台灣會否自焚
譚新強：CEO峰會 我竟被問台灣會否自焚
湯文亮：是專才抑或蠢才？
湯文亮：是專才抑或蠢才？
市建局西區每呎地價 4個月跌三成 長實11.6億奪賢居里項目 呎價9554元
市建局西區每呎地價 4個月跌三成 長實11.6億奪賢居里項目 呎價9554元
葵涌美羅工廈補價4.6億 呎價1954元
葵涌美羅工廈補價4.6億 呎價1954元
德福花園「籮底貨」失守500萬
德福花園「籮底貨」失守500萬
新都會廣場呎租不足20元 14年首見
新都會廣場呎租不足20元 14年首見
新盤半月成交逾百宗 KOKO HILLS部署重推
新盤半月成交逾百宗 KOKO HILLS部署重推