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新都會廣場呎租不足20元 14年首見

【明報專訊】寫字樓租金續受壓，葵芳新都會廣場一個單位最新以呎租不足20元租出，為該廈自金融海嘯以來首見，而觀塘絲寶國際大廈有單位以呎租約18元獲承租，較一年前租金跌近三成。

絲寶國際大廈呎租18元 一年跌三成

中原寫字樓部高級分區營業董事周浩然稱，新都會廣場二期中層08室，面積約1461方呎，去年2月以呎租25元放租，最新獲物流公司以月租約2.9萬元承租，呎租約19.8元，累減逾兩成；若以呎租計，為近14年來首次跌穿20元，2008年8月同廈一個高層12室，面積1465方呎，以呎租19元租出。周續稱，絲寶國際大廈中層戶，面積約1279方呎，以月租約2.3萬元租出，租期為3年，呎租約18元；物業原由旅行社於去年每月約31,975元租用，呎租約25元，新租金較舊租金一年間下跌近三成。

另有發展商相關人士放售核心區舖位。美聯旺舖營業董事陳頴嫻稱，銅鑼灣登龍街登輝大廈地下A號舖，面積約750方呎連同天井約400方呎，合共約1150方呎，連租約叫價8800萬元放售，呎價約76,521元。

資料顯示，舖位由RICH MAX LIMITED持有，公司董事為金朝陽（0878）執行董事陳慧苓及其弟陳慶達，據悉陳氏2017年7500萬元「買殼」購入，現叫價較5年多購入價高約1300萬元或17%。

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝稱，市場期望明年本港與世界各地全面通關，內地及跨國企業將逐步落實在港設置新辦公室，為寫字樓租賃帶來支持，但明年將有約189萬方呎新甲級寫字樓樓面落成，預計明年底整體待租率或攀升至18%至19%水平，整體租金料下調2%至4%。

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