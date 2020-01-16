經濟

香港地產

德福花園「籮底貨」失守500萬

【明報專訊】本港進入加息周期，二手樓價持續回調，近月連錄低價成交的九龍灣指標屋苑德福花園，最新有俗稱「籮底貨」（即樓層或質素較差單位）的成交價跌穿500萬元，見兩年新低。單位為德福花園N座一個最低層戶，實用面積476方呎，2房間隔，以474萬元易手，成交價屬該屋苑2020年8月後新低，實呎9958元。

上址原業主2015年1月470萬元購入，持貨近8年帳面獲利4萬元或約0.8%；若連使費料實蝕逾19.5萬元或約4%。

事實上，德福花園各座最低層單位位處地下，景觀及環境較一般單位遜色，故該類單位做價一般較其他單位低一成，受近日整體樓價回調影響，上述單位率先跌穿500萬元大關。

美聯物業首席高級營業經理徐廣森稱，德福花園現有約5個同類單位放盤，叫價500萬元起。翻查資料，德福花園對上一宗低於500萬元成交於2020年8月錄得，同位於最低層戶，實用面積365方呎，2房間隔，成交價485萬元、實呎13,288元。是次成交、面積較大的單位，較兩年前成交價再低11萬元或約2%。

新港城銀主盤4年貶值24%

交投量回升之際，低價成交未見減少。馬鞍山區本月暫錄約47宗二手成交，較上月同期30宗急增56%。中原地產資深區域營業董事徐可志表示，馬鞍山新港城M座中層01室，實用面積618方呎，3房1套間隔，今年3月淪為銀主盤，叫價950萬元，累減245萬元或約26%，以705萬元易手，重返2016年水平，實呎11,408元。原業主2018年約923萬元購入，4年帳面貶值218萬元或約24%。

青衣半月50宗 逼上月全月

不過，樓價跌勢持續，加上「白居二」買家入市帶動，各區交投量錄顯著回升。青衣本月上半個月錄50宗二手成交，較上月同期17宗多近2倍，追貼上月全月54宗水平。中原地產分行經理范德輝表示，青衣綠悠雅苑1座中層I室，實用面積539方呎，2房間隔，以575萬元未補價易手，實呎10,668元。原業主2013年4月344.5萬元向房協一手購入，持貨約9年，帳面賺230.5萬元或約67%。

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