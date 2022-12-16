經濟

香港地產

葵涌美羅工廈補價4.6億 呎價1954元

【明報專訊】數據中心近年在港需求大，地政總署資料顯示，內地背景的萬國數據持有葵涌大圓街2至10號美羅工業大廈1期，上月以「標準金額」完成補地價，涉及4.59億元，以可建樓面約23.49萬方呎計，每方呎樓面補地價約1954元。

萬國數據或相關人士3年前8.8億購入

資料顯示，上述物業由EDJ II （HK） Limited於2019年9月8.8億元、平均呎價約4500元購入，公司董事為萬國數據創始人、董事長黃偉，而連同今次補地價金額4.59億元，總購入成本約13.39億元。該財團去年向城規會申請，把物業重建成1幢22層高（包括2層地庫）的數據中心，重建總樓面約23.49萬方呎，總成本13.39億元，每方呎樓面地價約5700元。

另外，上月中信泰富以11億元投得葵涌荔崗街住宅地皮，每方呎樓面地價4390元，地政總署公布餘下8份標書標價，由2.64億至10.138億元，即中信泰富中標價較次標高出8.5%。至於啟德2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤商住用地，為港鐵宋皇臺站上蓋位置，將於今日截標，項目2020年曾以商業用地形式推售，但最終流標收場，及後獲批改劃成住宅地後再重新推售，可建樓面約141.8萬方呎。美聯測量師行董事林子彬表示，項目分三地發展，並由地下街連貫，同時需興建社區設施，料設計較複雜，增加發展成本，發展期亦較長，若以每呎樓面地價10,500元計，地皮估值約148.89億元。

上 / 下一篇新聞

梁鳳儀「坐正」 成證監首位女CEO 接替歐達禮 歷任財庫局金管局近20年
梁鳳儀「坐正」 成證監首位女CEO 接替歐達禮 歷任財庫局金管局近20年
歐達禮赴英掌FCA 需處理LME叫停鎳交易案
歐達禮赴英掌FCA 需處理LME叫停鎳交易案
美PCAOB：首獲中概股全面檢查權
美PCAOB：首獲中概股全面檢查權
疫情拖累 內地零售工業固投遜預期
疫情拖累 內地零售工業固投遜預期
貿發局料港明年出口增5%
貿發局料港明年出口增5%
市况回升 強積金總資產重上萬億
市况回升 強積金總資產重上萬億
港銀再加息0.25厘 3個月三度加P 分析：美息率未見頂 料港下季再調高兩次
港銀再加息0.25厘 3個月三度加P 分析：美息率未見頂 料港下季再調高兩次
儲局委員料明年再加0.75厘 為減息潑冷水
儲局委員料明年再加0.75厘 為減息潑冷水
P累加0.625厘 供樓增8%
P累加0.625厘 供樓增8%
科技股累恒指跌304點 成交三周新低
科技股累恒指跌304點 成交三周新低
安永料港明年IPO回暖 籌逾2000億
安永料港明年IPO回暖 籌逾2000億
必理痛需求突急增 Haleon已作調配
必理痛需求突急增 Haleon已作調配
攜程上季扭虧賺2.7億
攜程上季扭虧賺2.7億
歐加息半厘 明年開始縮表 拉加德料未來利率高於預期
歐加息半厘 明年開始縮表 拉加德料未來利率高於預期
SEC改革美股交易規則 散戶有望獲更佳報價
SEC改革美股交易規則 散戶有望獲更佳報價
36家中資遭美列貿易黑名單 長江存儲有份
36家中資遭美列貿易黑名單 長江存儲有份
張兆聰：北水掃光大綠色環保可留意
張兆聰：北水掃光大綠色環保可留意
植耀輝：車股續看淡 優質內房候低吸
植耀輝：車股續看淡 優質內房候低吸
葉創成：小輪似麥巴比 領展如美斯
葉創成：小輪似麥巴比 領展如美斯
技術取勝：北控水務或下試20天線
技術取勝：北控水務或下試20天線
盧駿匡：新世界受惠樓巿復蘇
盧駿匡：新世界受惠樓巿復蘇
劉思明：旅遊相關概念股候調整吸納
劉思明：旅遊相關概念股候調整吸納
周顯：加密幣交易中心如龐氏騙局
周顯：加密幣交易中心如龐氏騙局
譚新強：CEO峰會 我竟被問台灣會否自焚
譚新強：CEO峰會 我竟被問台灣會否自焚
湯文亮：是專才抑或蠢才？
湯文亮：是專才抑或蠢才？
市建局西區每呎地價 4個月跌三成 長實11.6億奪賢居里項目 呎價9554元
市建局西區每呎地價 4個月跌三成 長實11.6億奪賢居里項目 呎價9554元
德福花園「籮底貨」失守500萬
德福花園「籮底貨」失守500萬
新都會廣場呎租不足20元 14年首見
新都會廣場呎租不足20元 14年首見
百利保范統籲恢復公開賣地 料明年下半年樓價升5至10%
百利保范統籲恢復公開賣地 料明年下半年樓價升5至10%
新盤半月成交逾百宗 KOKO HILLS部署重推
新盤半月成交逾百宗 KOKO HILLS部署重推