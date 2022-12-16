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2022年12月16日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
梁鳳儀「坐正」 成證監首位女CEO 接替歐達禮 歷任財庫局金管局近20年
歐達禮赴英掌FCA 需處理LME叫停鎳交易案
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P累加0.625厘 供樓增8%
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葉創成：小輪似麥巴比 領展如美斯
技術取勝：北控水務或下試20天線
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周顯：加密幣交易中心如龐氏騙局
譚新強：CEO峰會 我竟被問台灣會否自焚
湯文亮：是專才抑或蠢才？
市建局西區每呎地價 4個月跌三成 長實11.6億奪賢居里項目 呎價9554元
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德福花園「籮底貨」失守500萬
新都會廣場呎租不足20元 14年首見
百利保范統籲恢復公開賣地 料明年下半年樓價升5至10%
新盤半月成交逾百宗 KOKO HILLS部署重推
周顯：加密幣交易中心如龐氏騙局
【明報專訊】照說，一個以同客戶對賭的加密貨幣交易中心好比開賭場，是贏梗的生意，為什麼會執笠收場呢？
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