葉創成：小輪似麥巴比 領展如美斯

上屆2018年世界盃、年僅19歲的麥巴比已憑着突出表現帶領法國封王，當年在16強以4比3擊敗阿根廷一役4分鐘內連入2球，成為世界盃歷史上第二位單場入兩球的20歲以下球員，比肩巴西球王比利。今屆世界盃麥巴比同樣光芒四射，令筆者印象深刻的是，在分組賽面對防守力強的丹麥仍能夠獨取兩球帶領法國以2比1取勝；槍打出頭鳥，麥巴比在八強及四強分別對英格蘭及摩洛哥時已被對方嚴密防守，未能再有入球，但在對摩洛哥一役仍能交出兩個助攻帶領法國以2比0取勝，盡顯身價。

小輪發展帝御勁賺 可趁地價跌吸土儲

筆者憧憬香港小輪股價表現如麥巴比，背景是集團上月21日發表通告，預期今年盈利按年增長逾9倍至不少於11.8億元，主要由合營項目「帝御」（屯門青山公路-青山灣段8號）的已售出住宅單位交付予買家，物業銷售收益確認為盈利。筆者過去一年已多次推介香港小輪，正如料麥巴比不會只捧2018年一屆世界盃一樣，期望目前現金充裕的香港小輪也可藉地價低迷吸納優質土儲，發展另一個像帝御般成功的項目，再次為股東帶來理想回報。

至於現年35歲美斯，在今屆世界盃亦光芒四射，四強領阿根廷3比0擊敗克羅地亞一仗，便射入了12碼及交出精彩助攻。美斯在2004至2005年球季加盟巴塞隆拿，跟着10多年為該西班牙班霸贏得多個聯賽及歐聯冠軍，個人亦多次獲選「世界足球先生」，榮譽滿載，只差一個世界盃冠軍，一代球王的履歷便屬完美。

領展舊增長模式不再 盈利派息趨穩定

筆者在領展（當時名為領匯）於2005年11月招股時，「全家總動員」認購，發售價為10.3元，本港居民有5%折扣，即折扣後認購價僅9.78元；過去17年領展累計每單位派息近31元，以昨日收報55.75元計，價格升幅亦逾4.5倍，即派息連同價格升幅累積回報近8倍，是筆者過去多年以來其中一項最成功的投資，對領展亦頗有感情。

不過，值得注意的是，在2006至2019年截至3月底止財年，領展主要藉着資產提升計劃（Asset Enhancement Initiatives，AEI）優化旗下本港公屋居屋商場，並且出售質素較差的商場套現、投資回報更佳的項目，帶動每股盈利及派息期內平均每年增長近一成，引領股價曾勁升近9倍，2019年7月最高報99.8元。向前望的話，筆者料領展以上述模式來推動盈利及派息增長的日子已經過去，未來將慢慢變成盈利及派息穩定的收息工具，事實上，該房託過去3年多以來已由估值下調拖累價格明調調整。

[葉創成 創富倉]